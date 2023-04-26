Що подають на церемонії коронації монархів: рецепти від королівської сім'ї

6 травня відбудеться коронація короля Карла III та королеви-консорта Камілли. Ця знаменна подія завжди супроводжується різними урочистостями. Наступного дня король, королева-консорт і гості візьмуть участь у Великому коронаційному обіді.

Які страви будуть представлені на обіді та як їх повторити вдома, розповіли на сайті Eat This Not That.

Традиційні страви для коронації

Отримати запрошення на таку урочисту подію можуть далеко не всі, адже це шанс - один на мільйон. Проте якщо ви активно стежите за життям королівської родини, то зможете повторити урочистий обід у себе вдома.

Сама церемонія буде проходити у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, після чого відбудеться процесія назад до Букінгемського палацу.

6 травня відбудеться коронація короля Карла III та королеви-консорта Камілли (фото: Getty Images)

Офіційною стравою заходу монархи обрали коронаційний кіш. Їхній погляд на класичний французький пиріг включає хрустке тісто та пікантний заварний крем зі шпинатом, бобами, сиром чеддер та естрагоном.

Вони зупинилися на цьому варіанті, тому що кіш можна зручно розділити між гостями, він підходить під різні харчові потреби та вподобання. Крім того, рецепт кішу можна легко адаптувати та приготувати.

Королева Єлизавета II під час своєї коронації у 1953 році як головну страву обрала курку. Страву було розроблено спеціально для монарха.

Як повторити королівську страву вдома

Для приготування коронаційного кішу вам знадобиться:

Тісто:

125 грамів звичайного борошна

Дрібка солі

25 грамів холодного вершкового масла

25 грамів сала або іншого жиру

2 столові ложки молока

Начинка:

125 мл молока

175 мл вершків

2 середніх яйця

1 столова ложка подрібненого естрагону

Сіль і перець

100 грамів тертого сиру чеддер

180 грамів вареного шпинату

60 грамів варених бобів

Спосіб приготування

Для тіста просійте в миску борошно. Додайте сіль, сало та розітріть суміш пальцями, поки отримаєте структуру, схожу на панірувальні сухарі.

Потроху додавайте молоко та змішуйте тісто. Накрийте його та дайте відпочити в холодильнику 30-45 хвилин. Потім посипте борошном робочу поверхню та розкачайте тісто в коло товщиною 5 мм, трохи більше за верхню частину форми. Вистеліть форму тістом. Накрийте та поставте в холодильник ще на 30 хвилин.

Розігрійте духовку до 190 градусів і поставте основу запікатися на 15 хвилин. Потім зменште температуру до 160.

Збийте разом молоко, вершки, яйця, зелень і приправи. Посипте 1/2 тертого сиру на запечену основу, зверху подрібніть шпинат, квасолю та зелень, а потім залийте рідкою сумішшю.

Поставте в духовку та випікайте 20-25 хвилин до застигання і злегка золотистого кольору. Ваш королівський кіш готовий!