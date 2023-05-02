Коронация Чарльза III: где и когда смотреть церемонию онлайн

В мае состоится церемония коронации следующего владельца престола Чарльза III. Он принимает этот титул после королевы Елизаветы II. Следует отметить, что новая коронация проводится впервые за 70 лет и будет несколько изменена.
А где и когда можно наблюдать за церемонией онлайн - читайте ниже на Styler.
Традиционно церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве в субботу, 6 мая, в 13.00 по Киеву. На торжестве присутствует около 2 000 гостей, а сама процессия будет состоять из пяти этапов:
Когда монарх возьмет в руки скипетр и герб, он начинает считаться королем Великобритании. Тогда же титул королевы-консорт получит его супруга Камилла.
Будущий король Великобритании Чарльз III (фото: instagram.com/theroyalfamily)
Попасть на церемонию в Лондоне - шанс почти на миллион, поэтому все желающие могут наблюдать за действом онлайн.
Трансляцию будут вести британские каналы:
Кроме того, прямой эфир может вести и канал Букингемского дворца на YouTube.
Отметим, что первая за 70 лет церемония будет менее пышной и продлится час вместо традиционных трех.
Будущая королева Великобритании Камилла (фото: instagram.com/theroyalfamily)
Ранее мы рассказывали, при каких условиях принц Гарри посетит церемонию коронации отца.
А еще писали о рецепте главного королевского блюда на церемонии 6 мая.