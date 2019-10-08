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Королева в восхищении: за что Меган Маркл получила внезапную похвалу

STYLERЖизнь    08.10.2019 - 21:52
Королева в восхищении: за что Меган Маркл получила внезапную похвалу
Меган Маркл обрадовала королеву Елизавету (Коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл начали сравнивать с принцессой Дианой

Меган Маркл, супруга принца Гарри, внезапно удостоилась благосклонности и похвалы королевы Елизаветы II. Причиной тому стала поездка герцогов Сассекских в Африку с маленьким сыном Арчи. Тур уже завершился и Меган Маркл с семьей уже вернулась в Лондон.

Известно, что королева Елизавета пристально следила за поездкой своего внука и его жены. В королевском дворце говорят, что после многих месяцев критики, королева весьма благосклонно отзывалась о Меган Маркл.

Королева в восхищении: за что Меган Маркл получила внезапную похвалу

Меган Маркл в Африке (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Она увидела, как Гарри раскрылся с более зрелой и осознанной стороны. И она действительно восхищена тем, как Меган повысила свои позиции", - сообщил источник из окружения королевы.

По мнению инсайдера, Меган Маркл в туре была необычайно мила и отзывчива и именно такой она и является в повседневной жизни.

"Это настоящая Меган. Это не притворство. И хотя герцогиня никогда не заменит леди Диану, она полна решимости и дальше идти по ее стопам", - высказали мнение в королевском дворце.

Королева в восхищении: за что Меган Маркл получила внезапную похвалу

Меган Маркл и принц Гарри в Африке (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Кроме того, что принц Гарри показал себя с лучшей стороны в этой поездке, общественность также высоко оценила и саму Меган Маркл. Британцы увидели ее с неожиданной стороны и отметили, что герцогиня Сассекская стала более взрослой и более сдержанной, как и подобает супруге принца.

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