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Меган Маркл приняла важное решение для сына: что известно

STYLERПерсоны    07.10.2019 - 09:29
Меган Маркл приняла важное решение для сына: что известно
Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Меган Маркл и принц Гарри пытаются всеми силами защитить своего первенца

Меган Маркл и принц Гарри еще до рождения малыша решили воспитать его как можно более конфиденциально, чтобы защитить от публичности и негатива. Но недавно стало известно, что такая защита коснется и непосредственно семьи бывшей американской актрисы.

Так, недавно герцогиня приняла одно очень важное решение относительно сына Арчи Харрисона, пишет британский таблоид Express.

Дело в том, что Меган хочет защитить малыша и от своей скандальной семьи - отца Томаса Маркл и остальных своих горе-родственников. Так, герцогиня приняла решение никогда не знакомить своего ребенка с американским дедушкой Томасом.

Меган Маркл приняла важное решение для сына: что известно

Меган Маркл, принц Гарри и Арчи (фото: GettyImages)

Напомним, что Томас Маркл не присутствовал даже на свадьбе дочери - под венец ее повел будущий свекор принц Чарльз.

Источник, близкий к Сассексам, сказал: "Это ужасно печальная ситуация, но Меган приняла очень трудное решение, что у нее больше нет активных отношений с отцом".

Томас Маркл никогда не видел внука вживую - теперь же стало известно, что вряд ли они когда-либо познакомятся.

В одном из интервью отец Меган выразил надежду на то, что материнство смягчит Меган.

Меган Маркл приняла важное решение для сына: что известно

Принц Гарри, Меган Маркл и Арчи на встрече с африканским лидеро мДесмондом Туту (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Конечно, я разочарован, что не увидел Арчи. Я надеялся, что став матерью Меган смягчится и протянет мне руку", - сказал Томас.

75-летний Маркл очень разочарован разрывом отношений с дочерью и утверждает, что не заслужил такого, поскольку считает себя хорошим отцом.

"Ни один отец не заслуживает такого рода оскорблений, когда он был так добр к своей дочери", - сокрушается Томас Маркл.

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