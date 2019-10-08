Королева в захопленні: за що Меган Маркл отримала раптову похвалу

Меган Маркл обрадувала королеву Єлизавету (Колаж РБК-Україна)

Меган Маркл почали порівнювати з принцесою Діаною

Меган Маркл, дружина принца Гаррі, раптово удостоїлася прихильності і похвали королеви Єлизавети II. Причиною тому стала поїздка герцогів Сассекських в Африку з маленьким сином Арчі. Тур вже завершився і Меган Маркл з сім'єю повернулася до Лондона.

Відомо, що королева Єлизавета пильно стежила за поїздкою свого онука і його дружини. У королівському палаці кажуть, що після багатьох місяців критики, королева вельми прихильно відгукувалася про Меган Маркл.

Меган Маркл в Африці (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Вона побачила, як Гаррі розкрився з більш зрілого і свідомого боку. І вона справді захоплена тим, як Меган підвищила свої позиції", - повідомило джерело з оточення королеви.

На думку інсайдера, Меган Маркл в турі була надзвичайно мила і чуйна і саме такою вона і є в повсякденному житті.

"Це справжня Меган. Це не удавання. І хоча герцогиня ніколи не замінить леді Діану, вона сповнена рішучості і далі йти по її стопах", - висловили думку в королівському палаці.

Меган Маркл і принц Гаррі в Африці (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Крім того, що принц Гаррі показав себе з кращого боку у цій поїздці, громадськість також високо оцінила і саму Меган Маркл. Британці побачили її з несподіваного боку і зазначили, що герцогиня Сассекськая стала більш дорослою і більш стриманою, як і личить дружині принца.