Маркл тайно пробралась на кладбище: все подробности (фото)

Меган Маркл тайно посетила кладбище в Африке - все детали (фото: Getty Images)

Герцогиня Сассекская почтила память девушки, которую убил почтальон

Меган Маркл тайно посетила кладбище в Африке, на котором похоронена 19-летняя студентка, смерть которой вызвала широкий резонанс на всем континенте. Британская герцогиня также пообщалась с матерью погибшей девушки. Об этом сообщается на официальной странице герцогов Сассекских в Instagram.

Напомним, что в конце августа в Кейптауне произошло убийство, которое всколыхнуло всю Африку. 19-летнюю студентку местного университета Уйинене Мрветяне жестоко убил 42-летний сотрудник почтового отделения, куда она пришла получить посылку.

Так, герцогиня Сассекская не смогла остаться в стороне от преступления и почтила память погибшей, о чем говорится на официальной странице супруги в Insatgram. Меган, как и большое количество неравнодушных людей, оставила возле здания почты ленту в знак сочувствия. Герцогиня поговорила с матерью Уйинене на этой неделе, чтобы передать свои соболезнования.

"Герцогиня Сассекская перевязала ленту на месте, где в прошлом месяце была убита 19-летняя студентка Кейптауну Уйинене Мрветяне, чтобы проявить солидарность с теми, кто демонстрирует позицию против гендерного насилия и фемицида", - говорилось в сообщении.

Меган Маркл тайно посетила кладбище в Африке - все детали (фото: instagram.com/sussexroyal)

На одной из лент Меган также оставила послание на местном языке: "Мы вместе с вами в этой ситуации. Гарри и Меган".

Смерть Уйинене мобилизовала людей по всей Южной Африке на борьбу с насилием по половому признаку и является критической точкой в будущем прав женщин в Южной Африке. В течение последних двух дней герцогиня посещала частные встречи, чтобы углубить свое понимание текущей ситуации и продолжать защищать права женщин и девочек.

По словам очевидцев, Маркл выглядела достаточно мрачно и задумчиво. Местные школьницы хотели сделать с ней пару снимков, но их остановила служба безопасности, которая сопровождала Меган.

Напомним, что ранее LITE публиковал топ-3 самых удачных образа Меган Маркл во время тура по Южной Африке.