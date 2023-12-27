Королева Камілла влаштувала спеціальне чаювання для сліпої дівчинки та її іграшки (фото)

Королева Камілла вирішила влаштувати святкове чаювання для особливої гості та її друга.

Про те, з ким саме чаювала дружина короля Чарльза III, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram королівської родини.

Королева Камілла влаштувала особливе чаювання

76-річна королева поділилася яскравими моментами з чаювання, яке вона влаштувала у Віндзорському замку для 7-річної сліпої дівчинки, на ім'я Олівія. Олівія також взяла з собою свого улюбленого коронаційного плюшевого ведмедика, якого доречно назвали Коррі.

"Коронаційний ведмедик Олівії Коррі, який подорожує з нею скрізь, був почесним гостем", - йдеться в повідомленні королеви.

Згідно з інформацією, у віці 17 місяців у Олівії діагностували велику пухлину головного мозку, яка спричинила постійну сліпоту. "З моменту постановки діагнозу Олівія регулярно отримувала лікування, включаючи хіміотерапію. Однак усе це не вгамувало її заразливий ентузіазм або любов до співу", - додала королівська родина у пості.

"Щасливого Різдва, Олівія і дякую тобі за всю радість, яку ти принесла!", - завершується допис, у якому також представлена ​​серія фотографій з королівського чаювання.

Особливе чаювання королеви Камілли (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

На одному зображенні можна побачити, як Олівія знайомить свого ведмедя з Каміллою. На іншому зображено, як молода дівчина тримає м’яку іграшку коргі, поки вони з королевою весело спілкуються.

На фото можна побачити, наскільки задоволена дівчинка та наскільки у цьому спілкуванні зацікавлена королева. Вона просто сяє від того, що змогла зробити свято маленької дівчинки яскравим та особливим.

Олівія мала нагоду продемонструвати свої вокальні здібності, виконавши колядку разом із хором Bexley Music Primary у рамках різдвяної трансляції короля Чарльза.

А ще 7-річна Олівія співала для королеви та подарувала їй спеціальне кільце, яке вона виготовила.

Особливе чаювання королеви Камілли (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)