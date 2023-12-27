"Молюся". Король Чарльз III згадав війну в Україні у різдвяній промові (відео)

Король Великої Британії Чарльз ІІІ звернувся до британців з нагоди Різдва. Під час своєї промови він згадав про війну в Україні та побажав миру на землі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку британської родини в Instagram.

Відеозвернення записано в Букінгемському палаці

Так, на тлі живої ялинки з екологічними прикрасами Чарльз ІІІ процитував фразу Ісуса Христа, зазначивши, що вона “здається більш актуальною, ніж будь-коли”.

Очевидно, що мова йшла про війни в України, а також Ізраїлі.

"І в час дедалі трагічніших конфліктів у всьому світі я молюся, щоб ми також могли зробити все, що в наших силах, щоб захистити один одного. Слова Ісуса здаються більш актуальними, ніж будь-коли: "Чиніть з іншими так, як бажаєте, щоб чинили з вами", - сказано у різдвяній промові.

Чарльз III (фото: Getty Images)

Британський монарх також побажав "миру на землі і доброї волі для всіх", і закликав допомагати іншим і прагнути добра.

"Такі цінності є універсальними, вони об’єднують нашу Авраамову сім’ю релігій та інші системи вірувань у всій Британії та загалом у світі. Вони нагадують нам уявити себе на місці наших сусідів і прагнути їхнього блага так само, як і свого", – сказав король.

Не забув згадати і про волонтерів, які піклуються про інших.

"У цей Різдвяний день моє серце і моя вдячність усім, хто служить один одному; усім, хто піклується про наш спільний дім; і всім, хто бачить і прагне добра інших, та не в останню чергу до друга, якого ще не знаємо. Таким чином ми виявляємо найкраще в собі", - зазначив король.

Зазначимо, що це друга різдвяна промова Чарльза ІІІ після смерті його матери, королеви Єлизавети II, якої не стало у вересні 2022 року,