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Король Чарльз III змінив свої традиції у новому різдвяному вітанні

Понеділок 25 грудня 2023 15:57
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Король Чарльз III змінив свої традиції у новому різдвяному вітанні Король Чарльз III змінює різдвяні традиції (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Король Чарльз III привітав громадян з Різдвом, але трохи змінив святкові традиції, що відрізняють його минулорічне вітання.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook королівської родини та видання People.

Король Чарльз оновив своє щорічне різдвяне послання

Щорічне мовлення Короля, яке транслюється на Різдво в Англії, стало традицією як для монарха, що править, так і для сімей по всій країні з 1930-х років.

Цього року ця традиція отримає новий поворот, оскільки король Чарльз III вперше стоятиме біля живого новорічного дерева, що відзначає активну роботу його проекту з охорони навколишнього середовища.

За словами представників Букінгемського палацу, ялинку прикрашено природними та стійкими прикрасами. Серед яких є точене вручну дерево, соснові шишки, коричневе скло, сушені апельсини та звичайний папір.

Король Чарльз III змінив свої традиції у новому різдвяному вітанні

Король Чарльз вітає з Різдвом (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Пізніше це особливе новорічне дерево буде пересаджено. Щоправда, це відбудеться після того, як король Чарльз III вдруге братиме участь у різдвяній трансляції з особистим привітанням громадян та членів королівської родини.

Відомо, що перше різдвяне звернення короля Чарльза відбулося лише минулого року після смерті його матері, королеви Єлизавети.

У ньому він згадував про втрату своєї легендарної матері, говорив про своє довічне бажання відвідати Віфлеєм і навіть згадував свого сина, принца Вільяма і невістку Кейт Міддлтон.

Різдвяна трансляція 2023 року була створена ITN і записана в центральній кімнаті Букінгемського палацу, де, власне, й розміщена особлива натуральна ялинка. Також у трансляції покажуть миску для попурі з позолоченою металевою кришкою, яка залишилась ще з часів Георга IV.

А ось центральний зал відкривається на балкон Букінгемського палацу з видом на Меморіал Вікторії та торговий центр.

Раніше ми розповідали про те, що Король Чарльз і королева Камілла показали цьогорічну різдвяну листівку.

Також читайте наш матеріал про те, в якому вбранні Кейт Міддлтон завітала на різдвяне чаювання.

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Різдво Чарльз III