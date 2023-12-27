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Королева Камилла устроила специальное чаепитие для слепой девочки и ее игрушки (фото)

Среда 27 декабря 2023 15:25
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Королева Камилла устроила специальное чаепитие для слепой девочки и ее игрушки (фото) Королева Камила устроили чаепитие для слепой девочки (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Королева Камилла решила устроить праздничное чаепитие для особой гости и ее друга.

О том, с кем именно чаевала супруга короля Чарльза III, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram королевской семьи.

Королева Камилла устроила особое чаепитие

76-летняя королева поделилась яркими моментами из чаепития, которое она устроила в Виндзорском замке для 7-летней слепой девочки, по имени Оливия. Оливия также взяла с собой своего любимого коронационного плюшевого мишку, которого уместно назвали Корри.

"Коронационный мишка Оливии Корри, путешествующий с ней везде, был почетным гостем", - говорится в сообщении королевы.

Согласно информации, в возрасте 17 месяцев в Оливии диагностировали большую опухоль головного мозга, повлекшую постоянную слепоту. "С момента постановки диагноза Оливия регулярно получала лечение, включая химиотерапию. Однако все это не утолило ее заразительный энтузиазм или любовь к пению", - добавила королевская семья в посту.

"Счастливого Рождества, Оливия и благодарю тебя за всю радость, которую ты принесла!", - завершается сообщение, в котором также представлена ​​серия фотографий из королевского чаепития.

Королева Камилла устроила специальное чаепитие для слепой девочки и ее игрушки (фото)Королева Камилла устроила специальное чаепитие для слепой девочки и ее игрушки (фото)Королева Камилла устроила специальное чаепитие для слепой девочки и ее игрушки (фото)

Особое чаепитие королевы Камиллы (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

На одном изображении можно увидеть, как Оливия знакомит своего медведя с Камиллой. На другом изображено, как молодая девушка держит мягкую игрушку корги, пока они с королевой весело общаются.

На фото можно увидеть, насколько довольна девочка и насколько заинтересована королева. Она просто сияет от того, что смогла сделать праздник маленькой девочки ярким и особенным.

Оливия имела возможность продемонстрировать свои вокальные способности, исполнив колядку вместе с хором Bexley Music Primary в рамках рождественской трансляции короля Чарльза.

А еще 7-летняя Оливия пела королеве и подарила ей специальное кольцо, которое она изготовила.

Королева Камилла устроила специальное чаепитие для слепой девочки и ее игрушки (фото)Королева Камилла устроила специальное чаепитие для слепой девочки и ее игрушки (фото)

Особое чаепитие королевы Камиллы (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Ранее мы рассказывали о том, что король Чарльз III изменил свои традиции в новом рождественском поздравлении.

Читайте также, как Король Чарльз III вспомнил войну в Украине в рождественской речи.

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