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Королева Елизавета II поставила Меган и Гарри жесткий ультиматум

STYLERПерсоны    03.03.2020 - 19:05
Королева Елизавета II поставила Меган и Гарри жесткий ультиматум
Елизавета II поставила Меган Маркл и принцу Гарри ультиматум (коллаж: РБК-Украина)

Елизавета II больше четырех часов разговаривала с принцем Гарри

Королева Елизавета II поставила ультиматум своему внуку принцу Гарри и Меган Маркл. Британский монарх провела четырехчасовые переговоры с Гарри, который сложит с себя все полномочия уже 31 марта и останется с женой и сыном Арчи жить в Канаде. Об этом сообщает The Sun.

93-летняя Елизавета и 35-летний Гарри встретились в Виндзорском замке 1 марта, когда тот приехал на родину, чтобы уладить ряд вопросов, связанных с отходом от дел.

По информации СМИ, бабушка и внук провели время за обедом и общением. Королева сказала внуку, что он сможет вернуться в любой момент в семью, где его любят и всегда ждут.

Тем не менее Елизавета II дала понять, что возвращение Гарри и Меган в семью станет возможным лишь при одном условии. Ультиматум королевы заключается в том, что Гарри и Меган не должны наживаться на своем королевском статусе. Именно поэтому она запретила им использовать слово royal ("королевский") в названии их фонда.

А последним официальным мероприятием, на котором Меган и Гарри появятся вместе с другими членами семьи, станет служба в Вестминстерском аббатстве 9 марта.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри поставили под удар репутацию королевской семьи в Канаде.

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Новости Украины Елизавета IIМеган Маркл
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