Меган Маркл и принц Гарри снова поставили под удар королевскую семью

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

Меган Маркл и принц Гарри разозлили канадцев

Меган Маркл и принц Гарри вызвали гнев жителей Канады. Все дело в том, что канадцы отказываются оплачивать расходы на безопасность герцогов Сассекских. Если расходы на Меган и Гарри лягут на плечи канадских налогоплательщиков, это может серьезно навредить репутации королевской семьи.

Напомним, что в начале января 2020 года супруги отказались от выполнения обязанностей членов королевской семьи, переехав вместе с сыном Арчи в особняк на острове Ванкувер в провинции Британская Колумбия.

Недовольство канадцев высказал директор Канадской федерации налогоплательщиков (CTF) Аарон Вудрик, пишет западный таблоид Daily Express.

По словам эксперта, если канадцам придется платить за Меган и Гарри, будущее монархии в Канаде окажется под угрозой. При этом даже ярые адепты монархии выказывают свое недовольство ситуацией.

"Я надеюсь, что не будет какого-то действительно агрессивного толчка к тому, чтобы избавиться от монархии", - высказался Вудрик, выразив надежду, что вся эта история закончится хорошо.

Директор CTF также поведал, что канадцы не испытывают особого пиетета к членам королевской семьи - они не являются для них неким национальным достоянием, как в Британии. Для рядовых канадцев Меган и Гарри - всего лишь богатые знаменитости.

"Если бы голливудские звезды переехали сюда, они сами бы платили по своим счетам", - возмущен Вудрик.

Ранее мы писали, что Меган Маркл предложили работу в фильмах для взрослых. Какое именно предложение получила супруга принца Гарри, можно прочесть в материале.