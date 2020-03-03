ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Королева Єлизавета II поставила Меган і Гаррі жорсткий ультиматум

STYLERПерсони    03.03.2020 - 19:05
Королева Єлизавета II поставила Меган і Гаррі жорсткий ультиматум
Єлизавета II поставила Меган Маркл і принцу Гаррі ультиматум (колаж: РБК-Україна)

Єлизавета II більше чотирьох годин розмовляла з принцом Гаррі

Королева Єлизавета II поставила ультиматум своєму онукові принцу Гаррі і Меган Маркл. Британський монарх провела чотиригодинні переговори з Гаррі, який складе з себе всі повноваження вже 31 березня і залишиться з дружиною і сином Арчі жити в Канаді. Про це повідомляє The Sun.

93-річна Єлизавета і 35-річний Гаррі зустрілися в Віндзорському замку 1 березня, коли той приїхав на батьківщину, щоб залагодити ряд питань, пов'язаних з відходом від справ.

За інформацією ЗМІ, бабуся і онук провели час за обідом і спілкуванням. Королева сказала онукові, що він зможе повернутися в будь-який момент в сім'ю, де його люблять і завжди чекають.

Тим не менш Єлизавета II дала зрозуміти, що повернення Гаррі і Меган в сім'ю стане можливим лише за однієї умови. Ультиматум королеви полягає в тому, що Гаррі і Меган не повинні наживатися на своєму королівському статусі. Саме тому вона заборонила їм використовувати слово royal ("королівський") у назві їх фонду.

А останнім офіційним заходом, на якому Меган і Гаррі з'являться разом з іншими членами сім'ї, стане служба у Вестмінстерському абатстві 9 березня.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі поставили під удар репутацію королівської сім'ї в Канаді.

Меган Маркл і принц Гаррі "назло всім" залишать Арчі в Канаді: у скільки обійдеться його охорона Меган Маркл шокувала відвертим зізнанням про подальше життя
Новини України Єлизавета IIМеган Маркл
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся