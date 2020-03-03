Королева Єлизавета II поставила Меган і Гаррі жорсткий ультиматум

Єлизавета II поставила Меган Маркл і принцу Гаррі ультиматум (колаж: РБК-Україна)

Єлизавета II більше чотирьох годин розмовляла з принцом Гаррі

Королева Єлизавета II поставила ультиматум своєму онукові принцу Гаррі і Меган Маркл. Британський монарх провела чотиригодинні переговори з Гаррі, який складе з себе всі повноваження вже 31 березня і залишиться з дружиною і сином Арчі жити в Канаді. Про це повідомляє The Sun.

93-річна Єлизавета і 35-річний Гаррі зустрілися в Віндзорському замку 1 березня, коли той приїхав на батьківщину, щоб залагодити ряд питань, пов'язаних з відходом від справ.

За інформацією ЗМІ, бабуся і онук провели час за обідом і спілкуванням. Королева сказала онукові, що він зможе повернутися в будь-який момент в сім'ю, де його люблять і завжди чекають.

Тим не менш Єлизавета II дала зрозуміти, що повернення Гаррі і Меган в сім'ю стане можливим лише за однієї умови. Ультиматум королеви полягає в тому, що Гаррі і Меган не повинні наживатися на своєму королівському статусі. Саме тому вона заборонила їм використовувати слово royal ("королівський") у назві їх фонду.

А останнім офіційним заходом, на якому Меган і Гаррі з'являться разом з іншими членами сім'ї, стане служба у Вестмінстерському абатстві 9 березня.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі поставили під удар репутацію королівської сім'ї в Канаді.