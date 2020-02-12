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Меган Маркл заставляет принца Гарри худеть: недостойно выглядит

STYLERПерсоны    12.02.2020 - 10:35
Меган Маркл заставляет принца Гарри худеть: недостойно выглядит
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram/sussexroyal)

Меган Маркл заставляет принца Гарри работать над своей внешностью

Меган Маркл заставляет своего мужа принца Гарри худеть. Герцогиня Сассекская после разрыва с королевской семьей и переезда на североамериканский континент вознамерилась вернуться в шоу-бизнес. И внешний вид Гарри, по мнению Меган, выглядит недостойно для светских мероприятий.

Стоит отметить, что герцогиня Сассекская заметно набрала за время беременности и кормления малыша Арчи, но ей снова удалось вернуться в форму. Теперь же Меган решила вплотную заняться супругом, пишет Radar Online.

За последние месяцы Гарри набрал несколько лишних килограммов и 38-летняя Меган Маркл настоятельно потребовала, чтобы ее 35-летний супруг занялся собой.

"Мег приказала ему разобраться с проблемой. Это означает возобновление походов в тренажерный зал, ограничение углеводов и занятия с тренером - по меньшей мере через день..." - говорит знакомый семьи.

Так, Меган хочет, чтобы ее муж выглядел "на миллион", когда они попадут в объективы камер или выберутся пообедать со своими звездными друзьями, вроде Амаль и Джорджа Клуни.

Кроме того, звезда "Форс-мажоров" настаивает, чтобы Гарри обновил гардероб и поработал над новым стилем, поскольку считает его нынешний образ "слишком скучным".

Отметим, что Меган и Гарри не планируют засиживаться в Канаде. Они хотят проводить часть времени в Лос-Анджелесе и уже подыскивают себе подходящие апартаменты.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри официально отказались от выполнения обязанностей членов королевской семьи и переехали в Канаду в начале января. Позже королева Елизавета II дала добро, "уволив" своего внука и невестку.

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