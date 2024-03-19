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Король Чарльз III після чуток про свою смерть з посмішкою вийшов на публіку (фото)

Король Чарльз III (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

"Король Чарльз III помер" - саме такий фейк почав ширитися мережею та занепокоїв весь світ, проте дуже швидко стало зрозуміло, що це неправда і для чого це роблять ЗМІ. Та сьогодні монарх з’явився на діловій зустрічі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку королівської родини в Instagram.

Король Чарльз III з’явився на публіці після чуток про свою смерть

Вчора короля "поховали", а сьогодні він у гарному костюмі та з посмішкою на обличчі зустрів ветеранів Корейської війни у Букінгемському палаці, щоб відзначити 70 років з дня підписання перемир'я, яке завершило конфлікт.

Аби уникнути ще більших теорій про "смерть" та "воскресіння" короля, а також остаточно розставити все на свої місця, Букінгемський палац вирішив показати фото з важливої зустрічі короля, яка відбулася вранці. 

Король Чарльз III з'явився на публіці після чуток про смерть (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Заради цієї зустрічі, монарх залишив Віндзорський замок, сів в автомобіль та вирушив у справах. 

На офіційних фотокартках з палацу помітно, що монарх має гарний настрій, адже він щиро посміхається та залюбки спілкується з ветеранами. 

Король одягнений у діловий сірий костюм, який доповнив блакитною краваткою, що робить його вигляд ще більш свіжим. 

Нагадаємо, що король Чарльз з лютого проходить курс лікування від раку, форма якого для публіки й досі залишається невідомою. Хоча монарх не соромиться казати голосно про свій діагноз та боротьбу з ним.

Король Чарльз III з'явився на публіці після чуток про смерть (фото: instagram.com/theroyalfamily)

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Чарльз IIIКоролівська сім'я