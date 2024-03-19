RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Король Чарльз III после слухов о своей смерти с улыбкой вышел на публику (фото)

Король Чарльз III (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

"Король Чарльз III умер" - именно такой фейк начал распространяться по сети и обеспокоил весь мир, однако очень быстро стало понятно, что это неправда и для чего это делают СМИ. И сегодня монарх появился на деловой встрече.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу королевской семьи в Instagram.

Король Чарльз III появился на публике после слухов о своей смерти

Вчера короля "похоронили", а сегодня он в красивом костюме и с улыбкой на лице встретил ветеранов Корейской войны в Букингемском дворце, чтобы отметить 70 лет со дня подписания перемирия, которое завершило конфликт.

Чтобы избежать еще больших теорий о "смерти" и "воскресении" короля, а также окончательно расставить все на свои места, Букингемский дворец решил показать фото с важной утренней встречи короля.

Король Чарльз III появился на публике после слухов о смерти (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Ради этой встречи монарх покинул Виндзорский замок, сел в автомобиль и отправился по делам.

На официальных фотографиях из дворца заметно, что у монарха хорошее настроение, ведь он искренне улыбается и охотно общается с ветеранами.

Король одет в деловой серый костюм и дополнил его голубым галстуком, который делает его вид еще более свежим.

Напомним, что король Чарльз с февраля проходит курс лечения от рака, форма которого для публики до сих пор остается неизвестной. Хотя монарх не стесняется говорить громко о своем диагнозе и борьбе с ним.

Король Чарльз III появился на публике после слухов о смерти (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Читайте РБК-Украина в Google News
Чарльз IIIКоролевская семья