Король Чарльз III после слухов о своей смерти с улыбкой вышел на публику (фото)

Король Чарльз III появился на публике после слухов о своей смерти

Вчера короля "похоронили", а сегодня он в красивом костюме и с улыбкой на лице встретил ветеранов Корейской войны в Букингемском дворце, чтобы отметить 70 лет со дня подписания перемирия, которое завершило конфликт.

Чтобы избежать еще больших теорий о "смерти" и "воскресении" короля, а также окончательно расставить все на свои места, Букингемский дворец решил показать фото с важной утренней встречи короля.

Король Чарльз III появился на публике после слухов о смерти (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Ради этой встречи монарх покинул Виндзорский замок, сел в автомобиль и отправился по делам.

На официальных фотографиях из дворца заметно, что у монарха хорошее настроение, ведь он искренне улыбается и охотно общается с ветеранами.

Король одет в деловой серый костюм и дополнил его голубым галстуком, который делает его вид еще более свежим.

Напомним, что король Чарльз с февраля проходит курс лечения от рака, форма которого для публики до сих пор остается неизвестной. Хотя монарх не стесняется говорить громко о своем диагнозе и борьбе с ним.

Король Чарльз III появился на публике после слухов о смерти (фото: instagram.com/theroyalfamily)