Хай живе король. Хто і навіщо "поховав" Чарльза ІІІ

Вдень у понеділок, 18 березня по соцмережах і деяких ЗМІ прокотилася трагічна звістка, що король Чарльз III раптом помер. Навіть був скриншот з сайту Букінгемського палацу, де повідомлялося про смерть монарха. На самому сайті такої інформації не було. Й менш ніж за пів години стало зрозуміло, що ця новина - фейк.

Що відбувалося насправді та хто запустив фейк, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що відомо про здоров'я короля Чарльза III

Здоров'я короля Чарльза у топ-новинах відтоді, як з'явилася інформація про його хворобу, а згодом - про операцію на простаті, яка була проведена минулого місяця в Лондонській клініці.

У коментарях палацу було також повідомлено, що лікарі помітили "окрему проблему, яка викликає занепокоєння". І в Букінгемському палаці підтвердили, що 75-річний монарх хворий на рак.

Однак, проблеми зі здоров'ям короля Чарльза були під контролем лікарів і прогнози були хороші. Додатково лікарі дали рекомендацію скоротити свою публічну діяльність і поберегти сили.

При цьому король кожного тижня бачиться з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, а 15 березня він покинув Віндзорський замок, бо отримав звістку про смерть давнього друга Яна Фаркухара в Хайгроув.

14 березня він провів зустріч з Верховним комісаром Ямайки та його дружиною в Букінгемському палаці. А перед тим мав відеодзвінок з прем'єр-міністром Канали Джастіном Трюдо. Ще у короля була зустріч з послами Алжиру та Мавританії.

Звідки пішов фейк про смерть

А тим часом у соцмережах, здебільшого у Х (Twitter) з'явилися повідомлення про те, що у Сполученому Королівстві на деяких урядових будівлях приспущено прапори. Одразу ж почали висуватися варіанти, що ж трапилося вже у країні - помер король Чарльз, Кейт Міддлтон чи король зрікається престолу.

До речі, здоров'я Кейт Міддлтон теж викликає занепокоєння в британців. Вона не з'являється на публіці з січня, після операції на черевній порожнині. Ще більше теорію змови підігрів скандал з фотографією - у соцмережах опублікували знімок Кейт Міддлтон з трьома дітьми, зроблений у спеціальній програмі. Згодом принцеса опублікувала вибачення за маніпулювання фотографією.

Скриншоти

У соцмережах зазначили, що король Чарльз міг померти 17 березня - в День Святого Патрика. Ніби-то, такі чутки ходять на вулицях.

Далі інформація понеслася в інших соцмережах. Зокрема, у Telegram, де першими про це написали у російському каналі Mаsh, і звідки фейкову новину підхопили багато українських Telegram-каналів.

Скриншоти

Питання, чому приспущені прапори у Британії - лишається відкритим і дозволяє користувачам соцмереж продукувати різні чутки й надалі.

Тим часом Букінгемський палац підтвердив, що король Чарльз III продовжує виконувати свої робочі обов'язки та займатися приватними справами.