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Королева Камілла поєднала жовто-блакитні кольори у новому образі (фото)

Вівторок 12 березня 2024 18:34
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Королева Камілла поєднала жовто-блакитні кольори у новому образі (фото) Королева Камілла (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Королева Камілла дуже активно підтримує Україну, про це навіть казала перша леді України. А днями вона продемонструвала образ у жовто-блакитних кольорах.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) аналізуючи фото з останнього виходу королеви з нагоди щорічного святкування Дня Співдружності.

Королева Камілла показала образ у жовто-блакитних кольорах

Королева Камілла не приховує того, що вона щиро підтримує Україну й завжди дуже тепло зустрічає Олену Зеленську, коли вона приїжджає з діловими візитами. Але підтримку королева проявляє не лише при особистих зустрічах з представниками України, а й навіть у своїх образах.

Так, на церемонію святкування Дня Співдружності у Великій Британії дружина короля Чарльза III вийшла у вбранні блакитного кольору. Королева-консорт вибрала блакитну сукню, пальто з цікавими рукавами та капелюшок різних відтінків блакитного. А також у її руках був присутній невеликий букет жовтих троянд.

Королева Камілла поєднала жовто-блакитні кольори у новому образі (фото)

Королева Камілла поєднала жовто-блакитні кольори в образі (фото: Getty images)

Поєднання цих двох кольорів такою поважною особою, не може не сприйматися у світі, як невербальний знак підтримки України.

Також цікавою деталлю її образу стала брошка, яка прикрашала пальто королеви. Її особливість у тому, що камінь на ній - це сапфір з діамантами. Відомо, що першою таку прикрасу придбала ще Олександра Данська.

Варто сказати, що Камілла вже не вперше демонструє образ у синіх, жовтих та блакитних кольорах. Звісно, далеко не завжди королева має на меті пригорнути увагу до України, але тут вже кожен сприймає по-своєму, оскільки наша ситуація в країні й досі має бути на першому місці й про війну точно не варто мовчати, особливо таким постатям, як королева-консорт.

Раніше ми розповідали, що королева Камілла одягла особливу прикрасу Єлизавети II.

Також читайте, чому королева брала паузу у роботі.

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