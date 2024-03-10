Король Чарльз поділився зворушливим фото зі своєю мамою королевою Єлизаветою II

Король Чарльз III у День матері, поділився архівними знімками з королевою Єлизаветою II та висловив свої почуття.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку королівської родини в Instagram.

Король Чарльз III показав архівне фото з королевою Єлизаветою II

Король Чарльз показав архівне фото зі своєю мамою та дуже щиро й зворушливо його підписав. На ньому молодий принц Уельський цілує руку своєї матері королеві Єлизаветі II під час активної гри в поло.

На фото монарх ще зовсім молодий, а ось королева виглядає щасливою та радісною, певно, тоді вона раділа за спортивні успіхи сина, а він проявив до неї ніжність та любов.

Сьогодні у Великій Британії святкується День Матері, саме з цієї нагоди Чарльз III вшанував пам’ять своєї матусі, яка була для нього найголовнішою жінкою у світі та прикладом справжнього монарха.

З цієї нагоди члени королівської родини діляться фотокартками зі своїми матерями. На сторінці короля Чарльза III з'явився такий знімок.

Король Чарльз III показав фото з Єлизаветою II (фото: instagram.com/theroyalfamily)

"Бажаю всім матерям і тим, хто сьогодні сумує за своїми мамами, мирної Материнської неділі", - підписав фото король.

Кейт Міддлтон, яка наразі також знаходиться на лікарняному, виклала фото з дітьми та привітала всіх мам Британії з цим важливим святом.

Нагадаємо, що наразі Чарльз III бореться з недугою - він хворий на онкологію та з оптимізмом реагує на свій діагноз. Він проходить лікування та не зникає з публічного простору, чим і доводить, що боротьба за життя - це і є його сенс.