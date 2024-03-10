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Король Чарльз поділився зворушливим фото зі своєю мамою королевою Єлизаветою II

Неділя 10 березня 2024 15:48
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Король Чарльз поділився зворушливим фото зі своєю мамою королевою Єлизаветою II Король Чарльз III (фото: instagram.com/theroyalfamily)
Автор: Юлія Любченко

Король Чарльз III у День матері, поділився архівними знімками з королевою Єлизаветою II та висловив свої почуття.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку королівської родини в Instagram.

Король Чарльз III показав архівне фото з королевою Єлизаветою II

Король Чарльз показав архівне фото зі своєю мамою та дуже щиро й зворушливо його підписав. На ньому молодий принц Уельський цілує руку своєї матері королеві Єлизаветі II під час активної гри в поло.

На фото монарх ще зовсім молодий, а ось королева виглядає щасливою та радісною, певно, тоді вона раділа за спортивні успіхи сина, а він проявив до неї ніжність та любов.

Сьогодні у Великій Британії святкується День Матері, саме з цієї нагоди Чарльз III вшанував пам’ять своєї матусі, яка була для нього найголовнішою жінкою у світі та прикладом справжнього монарха.

З цієї нагоди члени королівської родини діляться фотокартками зі своїми матерями. На сторінці короля Чарльза III з'явився такий знімок.

Король Чарльз поділився зворушливим фото зі своєю мамою королевою Єлизаветою II

Король Чарльз III показав фото з Єлизаветою II (фото: instagram.com/theroyalfamily)

"Бажаю всім матерям і тим, хто сьогодні сумує за своїми мамами, мирної Материнської неділі", - підписав фото король.

Кейт Міддлтон, яка наразі також знаходиться на лікарняному, виклала фото з дітьми та привітала всіх мам Британії з цим важливим святом.

Нагадаємо, що наразі Чарльз III бореться з недугою - він хворий на онкологію та з оптимізмом реагує на свій діагноз. Він проходить лікування та не зникає з публічного простору, чим і доводить, що боротьба за життя - це і є його сенс.

Раніше ми розповідали про першу прогулянку короля після початку лікування.

Також читайте, чому королева Камілла бере паузу у своїх королівських обов’язках.

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Єлизавета II Чарльз III
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