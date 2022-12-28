Корисно і смачно: як зробити їстівну свічку за кілька хвилин (відео)

Через регулярні вимкнення електроенергії українці вже навчились робити свічки ледь не з усіх підручних засобів. Її майструють із картоплі й навіть мандарину. Проте, як виявилось, свічку можна зробити навіть їстівною і для цього не знадобиться багато інгредієнтів.

Як зробити їстівну свічку

Ця оригінальна свічка дозволить вам не лише залишитись без світла, а може стати смачним делікатесом. Виготовити її дуже легко із доступних харчів, які знайдуться вдома у кожного.

Що потрібно для виготовлення:

солоне масло

запечений часник

свіжий розмарин

чебрець

свіже орегано

цедра одного лимона

Як виготовити: