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Корисно і смачно: як зробити їстівну свічку за кілька хвилин (відео)

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Середа 28 грудня 2022 16:11
Корисно і смачно: як зробити їстівну свічку за кілька хвилин (відео) Як зробити їстівну свічку (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Через регулярні вимкнення електроенергії українці вже навчились робити свічки ледь не з усіх підручних засобів. Її майструють із картоплі й навіть мандарину. Проте, як виявилось, свічку можна зробити навіть їстівною і для цього не знадобиться багато інгредієнтів.

Оригінальним лайфхаком поділились на сторінці Instagram BuzzFeedTasty.

Як зробити їстівну свічку

Ця оригінальна свічка дозволить вам не лише залишитись без світла, а може стати смачним делікатесом. Виготовити її дуже легко із доступних харчів, які знайдуться вдома у кожного.

Що потрібно для виготовлення:

  • солоне масло
  • запечений часник
  • свіжий розмарин
  • чебрець
  • свіже орегано
  • цедра одного лимона

Як виготовити:

  1. Розігрійте каструлю чи сотейник із товстим дном. Потім зменште вогонь до мінімального та покладіть у каструлю масло.
  2. Запечіть у духовці головку часнику. Поріжте дрібно зелень, зніміть цедру лимона, дістаньте запечений часник з лушпиння й розімніть виделкою. Додайте всі складники розтопленого масла й добре перемішайте.
  3. В одноразову склянку вставте ґніт й налийте туди гаряче масло з ароматними добавками. Тару поставте у холодильник, щоб розтоплене масло охололо.
  4. Розріжте склянку й витягніть готову свічку. Ґніт можна підрізати ножицями. Коли запалите свічку, масло поступово танутиме і його можна буде вимочувати хлібом та їсти.

Нещодавно ми ділились лайфхаком, як зробити свічку із мандарина.

Раніше ми розповідали про те, як зробити свічку, яка горітиме 10-12 годин.

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