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Зробіть свічку з мандарина, яка горітиме кілька днів: проста інструкція

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Середа 21 грудня 2022 09:05
Зробіть свічку з мандарина, яка горітиме кілька днів: проста інструкція Як із мандаринки зробити свічку тривалого горіння (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Постійні вимкнення електроенергії змушують українців шукати альтернативні способи освітлення, щоб не залишитись у темряві. Домашню свічку можна зробити навіть із мандаринки. Для цього знадобиться лише шкірка цитруса та соняшникова олія.

Корисним лайфхаком поділився на сторінці Instagram хімік Гліб Репіч.

Як зробити свічку з мандаринки

"З такою свічкою ніякі виключення світла на Новий рік не страшні. Та й виглядає вона красиво", - наголошує хімік.

Почистьте мандарин так, щоб зі шкірки вийшла половинка у вигляді чашечки. У ній має залишитись стрижень по середині.

Налийте рафіновану олію у підготовну половинку і підпаліть стрижень. Імпровізована свічка горітиме довго і при цьому не даватиме жодного диму чи запаху.

У коментарях до відео користувачі соцмережі відзначають, що така свічка може горіти кілька днів, якщо періодично доливати олію.

Зробіть свічку з мандарина, яка горітиме кілька днів: проста інструкція

Як зробити свічку з мандарина (Скриншот)

Замість шкірки мандаринки можна використовувати апельсин. Також за подібною схемою свічку можна зробити і з картоплі. У коренеплоді зробіть заглиблення, туди помістіть гніт. Для цього підійде стара шнурівка із натуральних волокон. У ямку слід залити рафіновану олію і підпалити гніт.

Також Гліб Репіч поділився ще одним способом швидко зробити свічку з підручних засобів.

Для цього потрібно взяти металеву кришку з високими краями. Налити у неї рафіновану олію. Із ватного диска зробити гніт і помістити його у підготовлену кришечку. Олія має його добре просочити. Після цього свічка буде придатна для використання.

"Запам'ятайте цей рецепт, адже відключення світла може статися у будь-який момент. І від цього ніхто не застрахований", - додає Репіч.

Нещодавно ми розповідали про те, як швидко висушити взуття, коли нема світла.

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