Полезно и вкусно: как сделать съедобную свечу за несколько минут (видео)
Как сделать съедобную свечу (коллаж: Styler)
Из-за регулярных отключений электроэнергии украинцы уже научились делать свечи чуть ли не из всех подручных средств. Ее мастерят из картофеля и даже мандарина. Однако, как оказалось, свечу можно сделать даже съедобной, и для этого не понадобится много ингредиентов.
Оригинальным лайфхаком поделились на странице Instagram BuzzFeedTasty.
Как сделать съедобную свечу
Эта оригинальная свеча позволит вам не только остаться без света, но и может стать вкусным деликатесом. Изготовить ее очень легко из доступных продуктов, которые найдутся дома у каждого.
Что нужно для изготовления:
- соленое масло
- запеченный чеснок
- свежий розмарин
- чабрец
- свежее орегано
- цедра одного лимона
Как изготовить:
- Разогрейте кастрюлю или сотейник с толстым дном. Затем убавьте огонь до минимального и положите в кастрюлю масло.
- Запеките в духовке головку чеснока. Порежьте мелко зелень, снимите цедру лимона, достаньте запеченный чеснок из шелухи и разомните вилкой. Добавьте все компоненты растопленного масла и хорошо перемешайте.
- В одноразовый стакан вставьте фитиль и налейте туда горячее масло с ароматными добавками. Тару поставьте в холодильник, чтобы растопленное масло остыло.
- Разрежьте стакан и вытяните готовую свечу. Фитиль можно подрезать ножницами. Когда зажгите свечу, масло будет постепенно таять и его можно будет вымачивать хлебом и есть.
Недавно мы делились лайфхаком, как сделать свечу из мандарина.
Раньше мы рассказывали о том, как сделать свечу, которая будет гореть 10-12 часов.