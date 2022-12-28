Полезно и вкусно: как сделать съедобную свечу за несколько минут (видео)

Из-за регулярных отключений электроэнергии украинцы уже научились делать свечи чуть ли не из всех подручных средств. Ее мастерят из картофеля и даже мандарина. Однако, как оказалось, свечу можно сделать даже съедобной, и для этого не понадобится много ингредиентов.

Как сделать съедобную свечу

Эта оригинальная свеча позволит вам не только остаться без света, но и может стать вкусным деликатесом. Изготовить ее очень легко из доступных продуктов, которые найдутся дома у каждого.

Что нужно для изготовления:

соленое масло

запеченный чеснок

свежий розмарин

чабрец

свежее орегано

цедра одного лимона

Как изготовить: