Корисна паста існує: названо найкращий вид, який варто їсти всім

Не вся паста однаково впливає на здоров’я. Залежно від виду борошна та способу обробки, макарони можуть бути джерелом корисних речовин або навпаки - сприяти набору ваги та підвищенню рівня цукру в крові.

Харчова цінність макаронів

Вміст поживних речовин залежить від обраного сорту пасти, тому деякі види пасти є чудовим джерелом клітковини, тоді як інші можуть бути багаті на білок, а деякі забезпечують дозу обох поживних речовин.

Локшина з овочами містить менше калорій і вуглеводів, ніж паста на основі зернових або бобових, і вона може містити додаткові вітаміни та мінерали.

Загалом, чашка звичайної вареної макаронної локшини містить:

168 калорій

6 г білка

33 г вуглеводів

2 г клітковини

1 г жиру

0 г насичених жирів

Який вид пасти найкорисніший

Паста з нуту

Дієтолог Саманта Кассетті розповіла, що паста з нуту підходить для багатьох різних потреб і цілей. Вона не містить глютену, має високий вміст білка та клітковини і не містить жодного з дев'яти головних алергенів (таких як соя чи пшениця).

Порція вагою 56 г містить:

190 калорій

11 г білка

34 г вуглеводів

8 г клітковини

4 г жиру

0,5 г насичених жирів

Білок допомагає насичуватися та залишатися ситим довше, ніж інші макронутрієнти. Він також допомагає підтримувати м’язову масу, яка починає зменшуватися після 30 років.

Вибір пасти, що містить білок, такої як з нуту, може пришвидшити процес приготування страви, оскільки не потрібно готувати окрему білкову страву, щоб приготувати збалансовану страву.

На полицях магазинів можна знайти різноманітні види пасти з нуту, але найкорисніші версії мають один інгредієнт: борошно з нуту. Деякі популярні бренди можуть містити добавки, такі як крохмаль та камедь, які надають пасті з нуту класичної текстури, схожої на пасту.

Які є ще види

Цільнозернові макарони

Цільнозернові макарони мають горіховий смак і зернисту текстуру, ніж звичайні макарони. Це чудовий варіант, якщо ви хочете збільшити вміст клітковини у своїй страві, що корисно, якщо ви намагаєтеся підтримувати здоров'я травлення та регулювати рівень цукру в крові.

Такі макарони також містять усі три частини зерна - висівки, ендосперм і зародок - що означає, що вони менш оброблені та більш поживні, ніж звичайні макарони. До того ж цільнозернові продукти містять клітковину та корисні для здоров'я антиоксиданти, вітаміни та мінерали.

Щодо смаку, цільнозернові макарони добре поєднуються з більш насиченими соусами, які підкреслюють їхній смак. Песто та густі овочеві соуси, або ситний томатний з сочевицею чи фаршем з індички - чудові варіанти.

Одна склянка вареної цільнозернової пасти містить:

207 калорій

7 г білка

39 г вуглеводів

2 г клітковини

1,5 г жиру

0 г насичених жирів

Паста з коричневого рису

Ця цільнозернова паста не містить глютену. Коричневий рис є гарним джерелом магнію, фосфору, селену та вітамінів групи B, а також марганцю - поживної речовини, яка підтримує здоров'я кісток і необхідна для функції мозку та нервів.

Одна склянка вареної пасти з коричневого рису містить:

215 калорій

5 г білка

50 г вуглеводів

3 г клітковини

3 г жиру

0 г насичених жирів

Паста з червоної сочевиці

Це ще одна здорова альтернатива традиційній пасті. Вона не тільки не містить глютену, але й багата на білок і клітковину. Сочевиця також є чудовим джерелом інших поживних речовин, таких як фолат і залізо.

Крім того, вона має антиоксидантні, протизапальні та антимікробні властивості, тому позитивно впливає на численні проблеми зі здоров’ям, включаючи серцеві захворювання та діабет 2 типу. Спробуйте її з гострим арахісовим соусом та овочами.

Порція макаронів з червоної сочевиці вагою 58 г містить: