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Що з’їсти перед сном, щоб краще спати: поради сомнолога

Субота 24 травня 2025 19:08
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Що з’їсти перед сном, щоб краще спати: поради сомнолога Чим краще вечеряти для якісного сну (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Якість нашого сну напряму залежить від того, що і коли ми їмо ввечері. Надто важка вечеря може не лише викликати дискомфорт, а й позбавити нас повноцінного відпочинку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла сомнологиня Дар'я Пилипенко.

Як вечеря впливає на сон

"Харчування впливає напряму, тому що це другий фактор ритму", - пояснює фахівчиня.

За її словами, мелатонін - гормон, що відповідає за сон - виробляється не лише у мозку, а й у кишківнику та навіть у мітохондріях клітин. Тобто система регуляції сну набагато складніша, ніж здається.

"Смажене, копчене, солоне або дуже солодке на ніч буде перевантажувати нервову систему. Активна робота шлунково-кишкового тракту впливає на мозок. Вони тісно пов'язані - один збуджує інший", - пояснює Пилипенко.

Що їсти перед сном

Найкраща порада - вечеряти за 3-4 години до сну. Причому перевагу варто віддати легким стравам: запеченим або відвареним овочам, складним вуглеводам або білкам у невеликій кількості.

"Як показують деякі дослідження, якщо з'їсти легкі вуглеводи за чотири години, ми можемо почуватися більш розслаблено", - додає сомнологиня.

Голод - теж ворог

Не варто засинати на голодний шлунок - це може заважати заснути.

"Завжди важлива, знаєте, така золота середина, як комфортно. З повним шлунком не потрібно, однак на голодний шлунок теж. Тут і від життєдіяльності залежить, - каже фахівчиня.

За словами Пилипенко, найкраще - орієнтуватися на власний графік і ритм життя. Якщо після роботи є змога приготувати щось легке - це значно підвищить якість сну.

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