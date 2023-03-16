Копійчаний засіб для відбілювання найстаріших плям: позбавить жовтизни та сірості

Жовті чи сірі плями на одязі, білому посуді чи кахлі – важкий виклик для будь-якої людини. Позбутися жовтизни, яка псує зовнішній вигляд, буває складно навіть за допомогою дорогих спеціальних засобів.

Однак існує копійчаний засіб, який з легкістю дозволить прибрати навіть застарілі жовті та сірі плями. Яке саме – читайте нижче.

Що використовувати для відбілювання

Найпростіший засіб, який впорається з відбілюванням тканин та будь-яких інших поверхонь – звичайна харчова сода, яка є практично на будь-якій кухні.

Вона допоможе впоратися із сірим відтінком або жовтизною на одязі, видалить неприємні плями з поверхні кахлю і навіть білого посуду.

Як використовувати соду

Вам потрібно зробити спеціальний розчин для відбілювання. Для цього візьміть 2 літри води, насипте в неї 1 столову ложку харчової соди, добре розмішайте до повного розчинення.

Щоб досягти кращого ефекту, - капніть нашатир в розчин. Для цього розчину буде достатньо 1 столової ложки. Все, ваш чудодійний розчин готовий.

Візьміть таз, складіть у нього в одяг, який хочете відбілити й залийте цим розчином. Залишіть у замоченому вигляді на кілька годин. Після - потрібно випрати звичайним способом.

Що можна відбілити в такий спосіб:

Одяг з бавовни

Одяг із льону

Майки

Футболки

Шкарпетки

Жакети

Легкі куртки

Спідниці

Сукні

Скатертини

Хустки

Тюль

Як використовувати соду для посуду

Візьміть широкий таз, налийте в нього 2-3 літри теплої води. Насипте 1-2 столові ложки харчової соди. Можна додати трохи звичайної білизни та засіб для миття посуду. Поскладайте туди білий посуд - тарілки, піали, чашки. Залишіть на 20-30 хвилин. Потім промийте під проточною теплою водою.

Як використовувати соду для збирання

А для прибирання розведіть 1 столову ложку у літрі теплої води. Для кращого ефекту можна додати 1 чайну ложку нашатирного спирту, лимонної кислоти або перекису водню. Отриманий розчин за допомогою губки нанесіть на забруднені місця та добре протріть.