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Копеечное средство для отбеливания самых старых пятен: избавит от желтизны и серости

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Четверг 16 марта 2023 15:34
Копеечное средство для отбеливания самых старых пятен: избавит от желтизны и серости Как убрать желтизну и серость с любой поверхности (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Желтые или серые пятна на одежде, белой посуде или кафеле - трудный вызов для любого человека. Избавиться от желтизны, которая портит внешний вид, бывает сложно даже с помощью дорогих специальных средств.

Однако существует копеечное средство, которое с легкостью позволит убрать даже устаревшие желтые и серые пятна. Какое именно - читайте ниже.

Что использовать для отбеливания

Самое простое средство, которое справится с отбеливанием тканей и любых других поверхностей - обычная пищевая сода, которая есть практически на любой кухне.

Она поможет справиться с серым оттенком или желтизной на одежде, удалит неприятные пятна с поверхности кафеля и даже белой посуды.

Как использовать соду

Вам нужно сделать специальный раствор для отбеливания. Для этого возьмите 2 литра воды, насыпьте в нее 1 столовую ложку пищевой соды, хорошо размешайте, до полного растворения.

Чтобы добиться лучшего эффекта, - капните в раствор нашатырь. Для отбеливающих средств будет достаточно 1 столовой ложки. Все, ваш чудодейственный раствор готов.

Возьмите таз, сложите в него в одежду, которую хотите отбелить и залейте этим раствором. Оставьте в замоченном виде на несколько часов. После - постирайте обычным способом.

Что можно отбелить таким способом:

  • Одежда из хлопка
  • Одежда из льна
  • Майки
  • Футболки
  • Носки
  • Жакеты
  • Легкие куртки
  • Юбки
  • Платья
  • Скатерти
  • Платки
  • Тюль

Как использовать соду для посуды

Возьмите широкий таз, налейте в него 2-3 литра теплой воды. Насыпьте 1-2 столовую ложку пищевой соды. Можно добавить немного обычной белизны и средство для мытья посуды. Погрузите туда белую посуду - тарелки, пиалы, чашки. Оставьте на 20-30 минут. Потом сполосните под проточной теплой водой.

Как использовать соду для уборки

А для уборки разведите 1 столовую ложку в литре теплой воды. Для лучшего эффекта можно добавить 1 чайную ложку нашатырного спирта, лимонной кислоты или перекиси водорода. Полученный раствор с помощью губки нанесите на загрязненные места и хорошо протрите.

Кстати, ранее мы писали о том, почему стиральные машины плохо отжимают постиранное белье.

А еще рассказывали о том, что нужно делать с джинсами, чтобы они не потеряли цвет при стирке.

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