Не втрачатимуть колір: ось що потрібно зробити з джинсами перед пранням

Джинси є в гардеробі кожної людини. Тому часто усі хвилюються, щоб такі речі не втратили колір під час прання. Щоб цього не сталось, допоможе простий засіб.

Що потрібно зробити

Зазвичай, перучи улюблені джинси, кожен боїться, що вони знебарвляться з якихось причин. У такій ситуації потрібно просто замочити джинси в розчині води, цукру та оцту перед машинним пранням. Таким чином ви помітите, що вони довго зберігатимуть свій яскравий колір.

Потрібно налити в велику миску приблизно 5-7 літрів теплої води. Далі додати 1 склянку оцту і 2-3 столові ложки цукрової пудри. Ретельно перемішавши всі інгредієнти, замочіть джинси в цьому розчині на 40-50 хвилин.

В кінці дістаньте джинси, прополощіть і помістіть в пральну машину.

Як правильно прати

Прати джинси рекомендовано при високій температурі (60°C) в машинці категорично не можна. Завжди періть при 30°C і дотримуйтесь інструкцій на етикетці.

Для ефективного прання рекомендується вивернути джинси навиворіт, щоб уникнути втрати кольору.

Також, якщо ви хочете випрати кілька джинсів одночасно, то обов’язково ретельно сортуйте їх і складіть штани одного відтінку разом. Загалом чорні джинси ніколи не можна прати з білими або синіми.

Окрім того, варто вибрати правильний пральний порошок, який підходить для джинсових і кольорових тканин.

Як швидко висушити джинси

Якщо ви хочете, щоб ваші джинси швидше висохли, то можна після прання в машині обрати швидкий цикл віджимання.

Після цього штани висохнуть набагато швидше, ніж зазвичай.