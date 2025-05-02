Копія тата! Як сьогодні виглядає донька Вільяма та Кейт (фото)

З нагоди свята Кейт та Вільям, які не стримували почуттів в річницю весілля, опублікували нове фото донечки.

"Вітаємо з 10-м днем народження принцеса Шарлотта", - сказано в підписі до публікації.

На знімку усміхнена іменинниця позує в туристичній куртці з рюкзаком на плечах на тлі гір.

Цікаво, що фото зробила мама дівчинки. Кейт Міддлтон вдало закарбувала доньку в щасливу мить.

Як відреагували користувачі мережі

Юзери долучилися до привітань та відзначили схожість Шарлотти з батьком, принцом Вільямом.

"З днем народження, принцесо Шарлотта! Дуже схожа на свого батька".

"О Боже, ну дочка свого батька".

"З днем народження, принцесо Шарлотта! Яка явно є мініверсією свого батька!"

"Вітаємо принцесу Шарлотту з Днем народження. Бажаємо всього найкращого. Яка ж вона леді!"

"Дуже подобається це фото! Найщасливішого дня народження принцесі Шарлотті".

"З 10-річчям, сподіваємось, у вас буде чудовий день".

Що відомо про принцесу Шарлотту

Шарлотта Єлизавета Діана - друга дитина принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Вона народилася 2 травня 2015 року в госпіталі Святої Марії в Лондоні, де на світ з'явився і її батько. Шарлотта є третьою у черзі на британський престол після брата Джорджа та тата. Вона перша жінка в королівському сімействі, яка не втратила місце на престол після народження молодшого брата. Все це завдяки ухваленій у 2013-му реформі престолонаступництва. Шарлотта - активна, весела, лідерка в родині. Любить танцювати, займається гімнастикою, обожнює верхову їзду та захоплюється творчістю Тейлор Свіфт.

Принцеса Шарлотта (фото: Getty Images)