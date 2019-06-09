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"Коп" сбил ребенка в Конотопе: момент ЧП попал на камеры (видео)

STYLERПроисшествия    09.06.2019 - 09:53
"Коп" сбил ребенка в Конотопе: момент ЧП попал на камеры (видео)
Фото: на месте ДТП в Конотопе (facebook.com/Наталя Науменко)

Полицейский, который сбил ребенка в Конотопе, задержан

Наезд авто начальника полиции на ребенка в центре Конотопа, который произошел 7 июня, вызвал широкий резонанс в обществе. Появилось видео с момента инцидента, снятое камерой наблюдения. Об этом сообщает ТСН.

На кадрах видно, как машина сбивает 10-летнего мальчика, который выбежал на пешеходный переход. 

Сила удара была такой, что ребенок отлетел на несколько метров и упал на асфальт.  

&quot;Коп&quot; сбил ребенка в Конотопе: момент ЧП попал на камеры (видео)

Фото: скриншот

После наезда врачи прооперировали мальчика, ему удалили селезенку. 

&quot;Коп&quot; сбил ребенка в Конотопе: момент ЧП попал на камеры (видео)

Фото: скриншот

Как рассказал начальник полиции Сумской области Николай Лушпиенко, за рулем автомобиля был сержант полиции. Водителя задержали и сообщили о подозрении в нарушении ПДД.

По словам заместителя начальника полиции Сумской области Владимира Бабича, было принято решение об отстранении начальника управления. 

"Но следует понять - это не наказание за ДТП", - отметил он.

 Видео: YouTube / ТСН

Напомним, что по словам очевидцев, мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу, когда начался ливень, и попал под колеса машины. Ребенка тут же понесли в больницу, расположенную рядом, не ожидая прибытия скорой.

Как сообщалось ранее, недавно под Киевом патрульные сбили ребенка на "зебре".

Также мы писали о том, что в столице пассажиры устроили кровавую поножовщину в метро.

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