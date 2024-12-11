На фронті за добу знищено 1400 російських солдатів і 20 ворожих ББМ, - ЗСУ

За добу з 10 на 11 грудня, російська армія втратила на фронті 1400 солдатів, 2 танки і 36 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та повітряні атаки

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля Вугледара, однак росіяни тиснуть на семи напрямках.

Вдень у вівторок, 10 грудня, російські терористи вдарили балістичними ракетами по приватній лікарні у Запоріжжі.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули шестеро, поранено більше 20 людей.

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