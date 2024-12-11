На фронті за добу знищено 1400 російських солдатів і 20 ворожих ББМ, - ЗСУ
Фото: за минулу добу росіяни зазнали великих втрат на фронті (Getty Images)
За добу з 10 на 11 грудня, російська армія втратила на фронті 1400 солдатів, 2 танки і 36 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 757 340 (+1400) осіб ліквідовано;
- танків - 9526 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 19 616 (+20) од.;
- артилерійських систем - 21 067 (+3) од.;
- РСЗВ - 1253 од.;
- засоби ППО - 1023 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20 111 (+4) од.;
- крилатих ракет - 2859 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 31 073 (+36) од.;
- спеціальної техніки - 3641 (+4) од.
Ситуація на фронті та повітряні атаки
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля Вугледара, однак росіяни тиснуть на семи напрямках.
Вдень у вівторок, 10 грудня, російські терористи вдарили балістичними ракетами по приватній лікарні у Запоріжжі.
За останніми даними, внаслідок атаки загинули шестеро, поранено більше 20 людей.
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