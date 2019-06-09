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"Коп" збив дитину в Конотопі: момент НП потрапив на камери (відео)

STYLERПодії    09.06.2019 - 09:53
"Коп" збив дитину в Конотопі: момент НП потрапив на камери (відео)
Фото: на місці ДТП в Конотопі (facebook.com/Наталя Науменко)

Поліцейський, який збив дитину в Конотопі, затриманий

Наїзд авто начальника поліції на дитину в центрі Конотопа, який стався 7 червня, викликав широкий резонанс в суспільстві. З'явилося відео з моменту інциденту, зняте камерою спостереження. Про це повідомляє ТСН.

На кадрах видно, як машина збиває 10-річного хлопчика, який вибіг на пішохідний перехід.

Сила удару була такою, що дитина відлетіла на кілька метрів і впала на асфальт.

&quot;Коп&quot; збив дитину в Конотопі: момент НП потрапив на камери (відео)

Фото: скріншот

Після наїзду лікарі прооперували хлопчика, йому видалили селезінку.

&quot;Коп&quot; збив дитину в Конотопі: момент НП потрапив на камери (відео)

Фото: скріншот

Як розповів начальник поліції Сумській області Микола Лушпієнко, за кермом автомобіля був сержант поліції. Водія затримали і повідомили про підозру у порушенні ПДР.

За словами заступника начальника поліції Сумської області Володимира Бабича, було прийнято рішення про відсторонення начальника управління.

"Але слід зрозуміти - це не покарання за ДТП", - зазначив він.

Відео: YouTube / ТСН

Нагадаємо, що за словами очевидців, хлопчик перебігав дорогу по пішохідному переходу, коли почалася злива, і потрапив під колеса машини. Дитину одразу ж понесли до лікарні, розташованої поруч, не чекаючи на прибуття швидкої.

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Києвом патрульні збили дитину на "зебрі".

Також ми писали про те, що в столиці пасажири влаштували криваву різанину в метро.

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