ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЧП в метро Киева: пассажиры устроили кровавую поножовщину (видео)

STYLERЖизнь    08.06.2019 - 09:26
ЧП в метро Киева: пассажиры устроили кровавую поножовщину (видео)
В метро Киева произошла кровавая резня (фото: РБК-Украина)

Драка в киевском метро закончилась ножевыми ранениями

В метро Киева 7 июня около 23:00 пассажиры устроили кровавую поножовщину, вследствие которой пострадал человек. О шокирующем инциденте сообщил Информатор с места происшествия.

Товарищ пострадавшего сообщил, что они с еще одним парнем шли по Крещатику, как вдруг с ними начала конфликтовать другая группа из-за того, что те слушали музыку.

Конфликт быстро перерос в драку, и когда у одного из нападавших в руках оказался нож, парни побежали к станции метро. Однако злоумышленника это не остановило. Нарушитель догнал и ударил ножом в руку пострадавшему.

 

ЧП в метро Киева (фото: informator.ua)

Полицейские и скорая помощь прибыли вовремя и конфликт не разгорелся до глобальных масштабов. Медики оказали пострадавшему первую помощь и увезли в больницу. На данный момент выясняются детали происшествия.

В метро Киева произошла кровавая резня (видео: facebook.com/kiev.informator)

Напомним, что под Львовом мужчина зашел в кабинет стоматолога и нанес ножевые ранения врачу. В результате нападения у стоматолога перерезаны вены.

Мы писали, что студент устроил поножовщину в житомирском общежитии. Конфликт возник между двумя парнями на общей кухне, где они готовили еду. После словесной перепалки один из парней схватил нож и нанес оппоненту несколько ранений.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве таксист с ножом набросился на полицейского. При этом мужчина был в неадекватном состоянии. Инцидент произошел на Лесном массиве ночью.

Коллапс в метро: киевляне в ярости от очередей и давки Без жетонов, зато с туалетами: метро Киева ждут кардинальные изменения
Новости Украины метро
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь