Полицейский сбил ребенка в Конотопе: жуткие детали и видео

Мальчику, которого сбил полицейский на переходе в Конотопе, удалили селезенку
7 июня в центре Конотопа авто начальника полиции города сбило ребенка, вследствие чего 10-летнему мальчику пришлось проводить операцию и удалять селезенку. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в соцсети Facebook.
В тот злосчастный день за рулем находился не владелец авто, которым является глава полиции города, а другой полицейский - в трезвом состоянии. Его уже задержали и объявили о подозрении.
Медики провели операцию и удалили селезенку. Теперь врачи пытаются провести рентгенологический способ диагностики, чтобы более точно понять о состоянии пострадавшего.
Полицейский сбил ребенка на переходе в Конотопе (скриншот: facebook.com/Semenikhin)
По словам очевидцев, мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу, когда начался ливень, и попал под колеса машины. Ребенка тут же понесли в больницу, расположенную рядом, не ожидая прибытия скорой.
Начальник полиции Сумской области Николай Лушпиенко заявил, что полицейский, который был за рулем авто, является сержантом полиции и штатным водителем служебного автомобиля.
Полицейский сбил ребенка на переходе в Конотопе (фото: facebook.com/Semenikhin)
К слову, в сети появилось видео первых секунд ДТП в Конотопе, где автомобиль начальника полиции города сбил ребенка на пешеходном переходе.
Полицейский сбил ребенка на переходе в Конотопе (видео: )
Пользователи мгновенно отреагировали на опубликованный ролик. Комментаторы считают, что причиной такого поведения является безнаказанность, которая встречается в наше время повсеместно:
Полицейский сбил ребенка на переходе в Конотопе (скриншот: facebook.com/Semenikhin)
К слову, подобный случай происходит далеко не впервые. Так, под Киевом патрульные сбили ребенка на "зебре".
Напомним, что пассажиры устроили кровавую поножовщину в метро Киева.