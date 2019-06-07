В Конотопе автомобиль начальника полиции сбил ребенка на переходе

Фото: на месте ДТП в Конотопе (facebook.com/Наталя Науменко)

Начальник Конотопского отделения полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей

В городе Конотоп (Сумская область) вечером 7 июня 2019 года полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе 10-летнего ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко в Facebook.

Она рассказала, что пострадавшего мальчика госпитализировали, а водителя задержали.

"Водитель, который работает в Конотопском отделе полиции, на служебном авто совершил наезд на 10-летнего мальчика, который двигался по пешеходному переходу на ул. Успенсько-Троицкой. Ребенок госпитализирован. По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря прокурора, водитель прошел освидетельствование, которое определило, что он был трезвым, он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Также отмечается, что следствие проводят следователи ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

В то же время мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что автомобиль, который сбил мальчика в центре Конотопа, числится за начальником полиции города и ехал на большой скорости. Однако, был ли лично начальник полиции за рулем, или его водитель - пока неизвестно.

По словам Семенихина, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, пришлось вызывать санавиацию.

Впоследствии в полиции сообщили, что по приказу руководителя полиции Сумской области на период проведения служебной проверки начальник Конотопского отделения полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, 7 июня на трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулись грузовик, маршрутка с 15 пассажирами и легковой автомобиль.