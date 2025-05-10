На концерті Бейонсе: Меган Маркл та принц Гаррі влаштували запальне побачення (фото)

Меган Марк та принц Гаррі вирішили влаштувати собі запальний вечір і вирушили за емоціями на концерт до співачки Бейонсе. Вони підкорили публіку стильними образами та атмосферними романтичними фото.

Герцоги Сассекські сходили на концерт Бейонсе в Лос-Анджелесі, який співачка дала в межах туру Cowboy Carter. Пара насолоджувалася шоу у VIP-ложі. Вони обіймалися, танцювали та підспівували.

Не секрет, що Меган дуже рідко ділиться світлинами з чоловіком. Проте про радісні моменти з запального вечора все ж вирішила розповісти, опублікувавши серію фото та відео з концерту. На одному з таких кадрів коханий ніжно цілує її у щічку.

Меган і Гаррі на концерті Бейонсе (фото: instagram.com/meghan)

Для виходу у світ герцогиня обрала елегантну синю сукню Carolina Herrera з відкритими плечима. Гаррі віддав перевагу лаконічному образу, у якому поєднав чорну футболку та куртку з деніму сірого кольору.

Герцоги Сассекські на концерті Бейонсе (фото: instagram.com/meghan)

Він також доповнив свій "лук" особливим ковбойським капелюхом. На звороті були вигравіювані імена дітей пари - Арчі та Лілібет - і напис "Моя любов".

Особливий капелюх принца Гаррі (фото: instagram.com/meghan)

За даними ЗМІ, пара має близькі дружні стосунки з Бейонсе та Джей-Зі, які розпочалася після їхньої зустрічі на прем'єрі "Короля Лева" у 2019 році. А після відвертого інтерв'ю Меган і Гаррі з Опрою Вінфрі у 2021-му Бейонсе надіслала Маркл повідомлення, у якому висловила підтримку та захоплення її сміливістю.

Нагадаємо, нещодавно родина пережила непростий період через юридичні суперечки у Великій Британії. Гаррі програв суд щодо особистої безпеки та вперше за тривалий час відверто розповів про непрості стосунки з батьком. Він висловив бажання помиритися з королівською родиною та зазначив, що наразі не бачить майбутнього, у якому може показати дітям свою Батьківщину через неможливість отримати необхідний рівень охорони.