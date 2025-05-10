На концерте Бейонсе: Меган Маркл и принц Гарри устроили зажигательное свидание (фото)

Меган Марк и принц Гарри решили устроить себе зажигательный вечер и отправились за эмоциями на концерт к певице Бейонсе. Они покорили публику стильными образами и атмосферными романтическими фото.

Герцоги Сассекские сходили на концерт Бейонсе в Лос-Анджелесе, который певица дала в рамках тура Cowboy Carter. Пара наслаждалась шоу в VIP-ложе. Они обнимались, танцевали и подпевали.

Не секрет, что Меган очень редко делится фотографиями с мужем. Однако о радостных моментах с зажигательного вечера все же решила рассказать, опубликовав серию фото и видео с концерта. На одном из таких кадров любимый нежно целует ее в щечку.

Меган и Гарри на концерте Бейонсе (фото: instagram.com/meghan)

Для выхода в свет герцогиня выбрала элегантное синее платье Carolina Herrera с открытыми плечами. Гарри отдал предпочтение лаконичному образу, в котором соединил черную футболку и куртку из денима серого цвета.

Герцоги Сассекские на концерте Бейонсе (фото: instagram.com/meghan)

Он также дополнил свой "лук" особой ковбой шляпой. На обороте были выгравированы имена детей пары - Арчи и Лилибет - и надпись "Моя любовь".

Особая шляпа принца Гарри (фото: instagram.com/meghan)

По данным СМИ, у пары близкие дружеские отношения с Бейонсе и Джей-Зи, которые началась после их встречи на премьере "Короля Льва" в 2019 году. А после откровенного интервью Меган и Гарри с Опрой Уинфри в 2021-м Бейонсе прислала Маркл сообщение, в котором выразила поддержку и восхищение ее смелостью.

Напомним, недавно семья пережила непростой период из-за юридических споров в Великобритании. Гарри проиграл суд по личной безопасности и впервые за долгое время откровенно рассказал о непростых отношениях с отцом. Он выразил желание помириться с королевской семьей и отметил, что пока не видит будущего, в котором может показать детям свою Родину из-за невозможности получить необходимый уровень охраны.