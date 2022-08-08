ua ru
Пн, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Консервируем помидоры в собственном соку: итальянские "пелати" от украинского кулинара

Новина українською →
Понедельник 08 августа 2022 12:38
Консервируем помидоры в собственном соку: итальянские "пелати" от украинского кулинара Фото: Помидоры "пелати" в собственном соку (instagram.com/sezahrana)
Автор: Светлана Мащенко

Помидоры "пелати" - итальянский способ консервирования, когда томаты заготавливаются в собственном соку и обязательно - без кожицы.

Рецептом поделилась украинская кулинар Галина на своем канале в YouTube.

Нам понадобятся: помидоры, по желанию - оль.

Пошаговое приготовление

Приготовьте томатный сок, которым будете заливать целые помидоры: порежьте кусочками помидоры, немного проварите, чтобы они размякли. Взбейте блендером и перетрите через сито, чтобы отделить кожуру и семена.

Помидоры помойте. Удалите плодоножку, а с другой стороны сделайте надрез крест-накрест, чтобы легче отошла кожица.

Окуните помидоры в кипящую воду совсем ненадолго, чтобы их бланшировать. Вытащите помидоры в очень холодную воду (лучше со льдом).

Очистите помидоры от кожуры. Положите томаты в банки и залейте томатным соком. Можно добавить полчайной ложки соли на каждую банку, а можно вообще без соли.

Прикройте неплотно крышками, простерилизуйте банки в течение 20 минут (для 1-литровой банки). Закатайте плотно крышками.

Как использовать помидоры"пелати"

Такие помидоры можно использовать для борща, делать соус на пиццу или готовить брускеты (хлеб с кусочками томатов и специями).

Ранее мы писали, как заквасить огурцы в огурцах".

Также сообщалось, как приготовить домашний кетчуп на зиму.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Рецепты
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь