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Квашеные огурцы "в огурцах": три ингредиента и никакой воды

Новина українською →
Воскресенье 07 августа 2022 10:36
Квашеные огурцы "в огурцах": три ингредиента и никакой воды Коллаж РБК-Украина: как приготовить огурцы в огурцах
Автор: Светлана Мащенко

Квашеные огурцы в огурцах? Даже название заготовки звучит странно. Но на самом деле это очень просто и невероятно вкусно!

Рецепт появился на кулинарном YouTube-канале "По-домашньому".

Ингредиенты на 3-литровую банку:

  • 1,5 кг тертых огурцов
  • 3 ст. л. соли
  • 100 г чеснока

Можно добавить ваши любимые специи из "букета" - зонтик укропа, листок или корень хрена.

Пошаговое приготовление

Замочите огурцы где-то на два часа. Помойте огурцы, обсушите и посрезайте кончики.

Натрите огурцы, чеснок, посолите и перемешайте массу.

Положите на дно укроп и хрен (по желанию).

Выложите на дно первый слой огурцов. Положите огуречную массу. Снова слой огурцов и снова массу. Так чередуйте, пока банка не заполнится.

Не жалейте огуречной массы. Целые огурцы должны плавать в соке из огурцов.

Закрыть можно капроновой крышкой. Автор видео уверяет, что такие огурцы будут стоять всю зиму.

Масса из огурцов может остаться, а может уйти вся. Это зависит от размера целых огурцов и плотности закладки в банку.

Ранее мы писали, как заквасить огурцы по бабушкиному рецепту, которые могут храниться просто на кухне.

Также сообщалось о необычных и вкусных способах замариновать огурцы по-французски, польски и фински.

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