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Домашний кетчуп на зиму: откроете банку и забудете про магазинный

Новина українською →
Пятница 29 июля 2022 14:03
Домашний кетчуп на зиму: откроете банку и забудете про магазинный Коллаж РБК-Украина: домашний кетчуп по рецепту Лилии Цвит
Автор: Светлана Мащенко

Домашний кетчуп можно добавлять в пиццу, к рагу, мясу, или же просто есть ложками - настолько он вкусен.

Рецептом поделилась блогер Лилия Цвит.

Ингредиенты на 5 банок 0,5 литров:

  • помидоры (лучше сорт "Сливки") - 3 кг
  • болгарский перец - 1 шт.
  • лук - 1 шт.
  • паприка острая - 1/4 шт. (не обязательно)
  • специи: соль - 1 ст. л + по вкусу, сахар - 2 ст. л., перец черный молотый - 0,5 ч. л., корица молотая - 0,5 ч. л., лавровый лист - 2 шт., уксус - 2 ст. л. крахмал - 40 г (можно корректировать, в соответствии с желаемой консистенцией)
  • вода - 100 мл

Пошаговое приготовление

Помойте помидоры, разрежьте пополам и вырежьте белые серединки. Перемелите измельчителем или мясорубку.

Вылейте измельченные помидоры в кастрюлю. Добавьте разрезанные пополам перец и лук, а также кусочек острой паприки (по желанию).

Накройте крышкой и проварите час. Выньте целые овощи (лук, перец, паприку).

Добавьте специи: лавровый лист, корицу, перец, соль, сахар. Попробуйте, чтобы определить, достаточно ли соли.

Когда масса достаточно остынет, измельчите ее тщательно блендером. Добавьте уксус и проварите на маленьком огне еще полчаса. Когда кетчуп почти готов, смешайте крахмал с водой. Понемногу добавьте к кетчупу, постоянно помешивая. Проварите еще несколько минут до загустения.

Горячий кетчуп налейте в стерилизованные банки, герметично закройте.

Переверните банки, укутайте, пока остынут.

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