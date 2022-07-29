Домашний кетчуп на зиму: откроете банку и забудете про магазинный
Домашний кетчуп можно добавлять в пиццу, к рагу, мясу, или же просто есть ложками - настолько он вкусен.
Рецептом поделилась блогер Лилия Цвит.
Ингредиенты на 5 банок 0,5 литров:
- помидоры (лучше сорт "Сливки") - 3 кг
- болгарский перец - 1 шт.
- лук - 1 шт.
- паприка острая - 1/4 шт. (не обязательно)
- специи: соль - 1 ст. л + по вкусу, сахар - 2 ст. л., перец черный молотый - 0,5 ч. л., корица молотая - 0,5 ч. л., лавровый лист - 2 шт., уксус - 2 ст. л. крахмал - 40 г (можно корректировать, в соответствии с желаемой консистенцией)
- вода - 100 мл
Пошаговое приготовление
Помойте помидоры, разрежьте пополам и вырежьте белые серединки. Перемелите измельчителем или мясорубку.
Вылейте измельченные помидоры в кастрюлю. Добавьте разрезанные пополам перец и лук, а также кусочек острой паприки (по желанию).
Накройте крышкой и проварите час. Выньте целые овощи (лук, перец, паприку).
Добавьте специи: лавровый лист, корицу, перец, соль, сахар. Попробуйте, чтобы определить, достаточно ли соли.
Когда масса достаточно остынет, измельчите ее тщательно блендером. Добавьте уксус и проварите на маленьком огне еще полчаса. Когда кетчуп почти готов, смешайте крахмал с водой. Понемногу добавьте к кетчупу, постоянно помешивая. Проварите еще несколько минут до загустения.
Горячий кетчуп налейте в стерилизованные банки, герметично закройте.
Переверните банки, укутайте, пока остынут.
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