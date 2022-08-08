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Консервуємо помідори у власному соку: італійські "пелаті" від української кулінарки

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Понеділок 08 серпня 2022 12:38
Консервуємо помідори у власному соку: італійські "пелаті" від української кулінарки Фото: Помідори "пелаті" у власному соку (instagram.com/sezahrana)
Автор: Світлана Мащенко

Помідори "пелаті" - італійський спосіб консервування, коли томати заготовлюються у власному соку і обов'язково - без шкірки.

Рецептом поділилася українська кулінарка Галина на своєму каналі в YouTube.

Нам знадобляться: помідори, за бажанням - сіль.

Покрокове приготування

Приготуйте томатний сік, яким будете заливати цілі помідори: поріжте шматочками помідори, трохи проваріть, щоб вони розм'якли. Збийте блендером і перетріть через сито, щоб відділити шкірки та насіння.

Помідори помийте. Видаліть плодоніжку, а з іншого боку зробіть надріз хрест-навхрест, щоб легше відійшла шкірка.

Занурте помідори в киплячу воду зовсім ненадовго, щоб їх бланширувати. Витягніть томати в дуже холодну воду (найкраще - з льодом).

Очистіть помідори від шкірки. Закладіть томати в банки і залийте томатним соком. Можна додати півчайної ложки солі на кожну банку, а можна взагалі без солі.

Прикрийте нещільно кришками, простерилізуйте банки протягом 20 хвилин (для 1-літрової банки). Закатайте щільно кришками.

Як використовувати помідори "пелаті"

Такі помідори можна використовувати для борщу, робити соус на піцу чи готувати брускети (хліб зі шматочками томатів і спеціями).

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