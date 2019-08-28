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Усик будет присутствовать на бое Ломаченко против Кэмпбелла

Новости » Спорт    28.08.2019 - 15:51
Усик будет присутствовать на бое Ломаченко против Кэмпбелла

Во время этого визита он обсудит соперника на следующий бой

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик посетит поединок между чемпионом WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, который состоится 31 августа. Об этом сообщается на YouTube-канале Xicana Boxing.

Также в Лондоне украинец встретится со своим сопромоутером Эдди Хирном, чтобы обсудить детали следующего боя.

В ближайшую субботу, 31 августа, Ломаченко проведет бой против британца Люка Кэмпбелла за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе. Поединок состоится в Лондоне.

За бой с Кэмпбеллом Ломаченко получит рекордный гонорар в размере 4 миллионов долларов.

В последнем бою Василий провел успешную защиту своих чемпионских поясов в бою с Энтони Кроллой, которого победил нокаутом в 4 раунде.

Напомним, Усик должен вернуться в ринг 12 октября, однако имя его соперника пока неизвестено. Его первым соперником в супертяжелом весе может стать российский боксер Андрей Федосов. Он может стать третьим соперником Усика из России. Ранее украинец боксировал с Андреем Князевым и Муратом Гассиевым.

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