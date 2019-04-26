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Конфлікт принців Гаррі та Вільяма: Кейт Міддлтон втрутилася в сварку

STYLERПерсони    26.04.2019 - 21:21
Конфлікт принців Гаррі та Вільяма: Кейт Міддлтон втрутилася в сварку
Колаж РБК-Україна

Кейт Міддлтон вирішила помирити герцогів

Принци Гаррі та Вільям тримають відчутну дистанцію, яка помітна неозброєним поглядом. Кейт Міддлтон докладає всі зусилля для того, щоб помирити братів, оскільки конфлікти в родині їй неабияк набридли. Про це повідомляє видання The Mirror.

Герцогиня Кембриджська вмовила Гаррі і Меган запросити герцога та герцогиню Кембриджських до себе в гості у Фрогмор-котедж, який знаходиться в десяти хвилинах їзди від каплиці Святого Георгія, де проходила великодня служба.

Кейт та Вільям скористалися запрошенням в той же день, коли всі інші члени королівської сім'ї рушили з церкви у Віндзорський замок святкувати Великодень з днем народження королеви Єлизавети. Меган, Гаррі, Кейт і Вільям разом випили чаю і поговорили.

До речі, посилені чутки про напруженість у відносинах між братами виникли дуже давно. Неодноразово висувалася версія, що це - витівки Меган Маркл, яка намагається захистити принца Гаррі від усього на світі.

Конфлікт принців Гаррі та Вільяма: Кейт Міддлтон втрутилася в сваркуМеган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Також однією з причин ігнору з боку Гаррі було те, що його брат Вільям висловлював стурбованість тим, як стрімко розвивається його роман з Меган. Гаррі подібне зауваження прийняв як образу, після чого вирішив тримати дистанцію з родичем.

Нагадаємо, вагітна Меган Маркл знову розлютила Єлизавету ІІ своїми забаганками. Стало відомо, що після пологів герцогиня хоче провести ексклюзивну домашню фотосесію зі своїм малюком для популярного глянцю Vogue.

Раніше з'явилася інформація про те, що Меган Маркл вже могла народити дитину, але разом з принцом Гаррі прийняла рішення почекати з офіційним оголошенням цієї довгоочікуваної новини.

До речі, мама колишньої актриси терміново прилетіла до Лондона, щоб бути поруч з Меган в момент її пологів. Крім того, вона в перший час буде допомагати дочці та зятю доглядати за дитиною.

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