Конец лета изменит судьбу: астролог назвал главных везунчиках этой осени

Гороскоп на август 2019 подскажет, кому из знаков Зодиака удастся значительно поправить свое финансовое положение в последние дни лета. Астрологический прогноз на конец августа и начало осени для нескольких представителей зодиакальных созвездий составил известный астролог Павел Глоба.

Для этих четырех знаков Зодиака конец лета станет переломным - уже осенью они смогут собрать первые дивиденты, если правильно воспользуются подсказками звезд.

Близнецы

В последние дни лета Близнецам нужно проявить активность, тогда им удастся реализовать поставленные цели. Следовательно, осень принесет вам свои дивиденды. К тому же вы сумеете выдержать натиск финансовых проблем и насладиться результатами своей работы. Получив вознаграждение, не теряйте голову - несите все деньги в дом.

Гороскоп на осень 2019 (фото: pixabay.com)

Лев

В осенний период удача будет на стороне Львов. Именно поэтому каждое начатое вами дело обернется успехом. Если вы Лев-бизнесмен, то осенью вам не следует избегать новых знакомств, поскольку одно из них может оказаться очень важным. И даже если вы в настоящее время являетесь обычным работягой, мечтающим о повышении в карьере, то у вас появится реальная возможность поменять работу на более высокооплачиваемую.

Весы

Вы постоянно пытаетесь все держать под контролем: как в личностном, так и в карьерном росте. Астролог советует вам на время расслабиться. И уже во второй половине осени вы с трезвым умом вернетесь к вопросу о смене места работы. В каждом начинании вам будет сопутствовать Фортуна, однако успеха вы сможете добиться также благодаря вашей настойчивости и целеустремленности.

Гороскоп на осень 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Козерог

Козероги наконец-то осенью смогут рассчитаться с давними долгами. Также у вас получится устранить конфликты на работе. Астролог советует прислушиваться к советам родных людей. Это необходимо, потому что помощь извне в этот период очень важна для вас. Стоит отметить, что, закрывая старые долги, не нужно обременять себя новыми.

Напомним, ранее астролог Павел Глоба составил гороскоп успеха на август 2019 для всех знаков Зодиака и рассказал, кому очень не повезет в последний месяц лета.

К слову, ранее астролог назвал главных везунчиков и неудачников августа - кому звезды сулят грандиозный успех во всех начинаниях, а кто столкнется с различными препятствиями, которые помешают достижению желанных целей.