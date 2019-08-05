Кінець літа змінить долю: астролог назвав головних везунчиків цієї осені

Гороскоп на серпень 2019 підкаже, кому із знаків Зодіаку вдасться значно поправити своє фінансове становище в останні дні літа. Астрологічний прогноз на кінець серпня і початок осені для декількох представників зодіакальних сузір'їв склав відомий астролог Павло Глоба.

Для цих чотирьох знаків Зодіаку кінець літа стане переломним - вже восени вони зможуть зібрати перші дивіденди, якщо правильно скористаються підказками зірок.

Близнюки

В останні дні літа Близнюкам потрібно проявити активність, тоді їм вдасться реалізувати поставлені цілі. Відповідно, осінь принесе вам свої дивіденди. До того ж ви зумієте витримати натиск фінансових проблем і насолодитися результатами своєї роботи. Отримавши винагороду, не втрачайте голову - несіть всі гроші в дім.

Гороскоп на осінь 2019 (фото: pixabay.com)

Лев

В осінній період удача буде на боці Львів. Саме тому кожна започаткована вами справа обернеться успіхом. Якщо ви Лев-бізнесмен, то восени вам не слід уникати нових знайомств, оскільки одне з них може виявитися дуже важливим. І навіть якщо ви в даний час є звичайним роботягою, що мріє про підвищення в кар'єрі, то у вас з'явиться реальна можливість змінити роботу на більш високооплачувану.

Терези

Ви постійно намагаєтеся все тримати під контролем: як в особистісному, так і в кар'єрному зростанні. Астролог радить вам на час розслабитися. І вже в другій половині осені ви з тверезою головою повернетеся до питання про зміну місця роботи. В кожному починанні вам буде супроводжувати Фортуна, однак успіху ви зможете досягти також завдяки вашій наполегливості і цілеспрямованості.

Гороскоп на осінь 2019 (колаж: РБК-Україна)

Козеріг

Козероги нарешті восени зможуть розрахуватися з давніми боргами. Також у вас вийде усунути конфлікти на роботі. Астролог радить прислухатися до порад рідних людей. Це необхідно, тому що допомога ззовні в цей період дуже важлива для вас. Варто відзначити, що, закриваючи старі борги, не потрібно обтяжувати себе новими.

Нагадаємо, раніше астролог Павло Глоба склав гороскоп успіху на серпень 2019 для всіх знаків Зодіаку і розповів, кому дуже не пощастить в останній місяць літа.

До речі, раніше астролог назвав головних везунчиків і невдах серпня - кому зірки обіцяють грандіозний успіх у всіх починаннях, а хто зіткнеться з різними перешкодами, які завадять досягненню бажаних цілей.