Астролог назвал знаки Зодиака, которые скоро сказочно разбогатеют

Финансовый гороскоп на август 2019 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Финансовый гороскоп на август 2019 от астролога Павла Глобы расскажет, какие знаки Зодиака очень разбогатеют

Финансовый гороскоп на август 2019 готовит некоторым знакам Зодиака приятные сюрпризы и сулит в скором времени существенные денежные поступления. В прогнозе известного астролога Павла Глобы на последний месяц лета названы такие счастливчики, а также указаны ряд моментов, на которые стоит обратить внимание, чтобы с минимальными затратами энергии притянуть к себе звонкую монету и избежать рисков "пройти мимо клада под ногами".

Овен

Овны по праву могут считать себя главными везунчиками августа 2019 - им улыбается удача и на любовном, и на финансовом фронтах. В то же время такие "бонусы" вполне заслужены, так как в предыдущие месяцы представителям этого знака Зодиака приходилось добиваться успеха со значительным усердием. Теперь звезды наградят самых трудолюбивых Овнов особым положительным зарядом энергетики, которая как магнит сможет притянуть к себе деньги. Это может проявиться как в солидной премии, так и в хорошем заработке от удачной сделки.

Астролог рекомендует не лениться в этот период и не отказываться от подвернувшихся "халтур" - еще немного вашего усердия и напора, и можно будет устроить себе долгожданный отдых, причем с размахом, так как полученные средства с лихвой могут перекрыть траты на курорты. В августе Овны в полной мере смогут стать не только кузнецами своей удачи, но и "чеканить монеты". В астрологическом прогнозе говорится, что рожденные под созвездием Овна в августе почувствуют мощный приток сил и вдохновения, которые можно легко конвертировать в дополнительный заработок.

Финансовый гороскоп на август 2019 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Весы

У Весов финансовый успех в первой половине августа 2019 будет связан с поистенне сказочным везением, которое можно без труда перенаправить на достижение экономического благополучия. В астрологическом прогнозе говорится, что форуна будет буквально идти с представителями этого знака Зодиака рука об руку, и даже вести за собой. Этот период является позитивным для новых начинаний или даже ставок - однако не нужно форсировать события, лучше слушать свою интуицию, но прислушиваться к здравому смыслу и не впадать раньше времени в кураж, иначе все таки остаются риски погореть на слишком явных авантюрах. Весам в этих вопросах лучше не отключать свою врожденную взвешенность.

Астролог говорит о мощной поддержке и протекторате звезд для Весов, поэтому старайтесь быть на позитиве и смело включаться в новые проекты, не отмахиваться наобум от неожиданных предложений.

Козерог

Козероги в августе 2019 должны помнить, что нет ничего невозможного. Финансовый гороскоп сулит представителям этого зодиакального круга в период начала нового цикла после месяца затмений чувство вдохновения и внутреннего "обновления". Амбициозные цели, которые ставят перед собой Козероги, на практике будут реализовываться с поразительной легкостью - главное не лениться. Также можно параллельно искать дополнительной строчки дохода, и тогда без особого труда можно будет заработать солидные деньги "на стороне".

В астрологическом прогнозе на первую половину августа Козерогов предупреждают о некоторых рисках, связанных с дорогой и новыми местами, поэтому путешествия лушче распланировать на более поздний период, а пока - дерзать и трудиться, чтобы успеть побольше заработать до благоприятного времени для курортов.

Финансовый гороскоп на август 2019 (Иллюстративное фото: unsplash/rawpixel)

Лев

Львы в августе 2019 почувствуют особое вдохновение, прилив сил и пробуждение внутренних ресурсов (успевших в июле впасть в спячку). Такая поддержка обеспечивается благоприятной позицией Меркурия по отношению к Солнцу. Финансовые вопросы и дела для представителей этого знака Зодиака в первую половину августа должны выйти "в плюс" - это может выразиться в успешном завершении бизнес-проекта, сдачи заказа раньше срока и дополнительной премии от мастерски выполненной работы.

Для своих кошельков в этот период Львы могут получить даже больше, чем расчитывали. Солидное пополнение бюджета напрямую зависит от приложенных ранее усилий в трудах, завершить которые в "мажорной тональности" поможет энергетическая подпитка от самого выгодного соотношения планет в первые недели августа.

Финансовый гороскоп на август 2019 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым упорно не везет с финансами.

Также сообщалось, что астролог Павел Глоба составил гороскоп успеха на август 2019 для всех знаков Зодиака и рассказал, кому не повезет в последний месяц лета.