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Кондратюк - про масові облави ТЦК: Не думаю, що вони прийдуть на концерт "Кварталу"

Ігор Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Продюсер Ігор Кондратюк висловився про масштабні рейди ТЦК, а також сказав, чи вплинуть вони на українську культуру.

Своєю думкою продюсер поділився в ексклюзивному коментарі РБК-Україна.

Так, зі слів Кондратюка, через "облави" представників територіального центру комплектування може значно мінитися відвідуваність концертів та закладів в Україні.

Втім, методи ТЦК пошуку громадян, які ухиляються від мобілізації, він ефективними не вважає.

"Рейди ТЦК можуть вплинути на відвідуваність. Я вважаю, що вони мають право у цій країні ходити куди завгодно. Просто мені здається, що така робота наврад чи є ефективною", - сказав продюсер.

Ігор Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Також він висловив сумніви стосовно того, чи влаштовуватимуть рейди ТЦК на концертах "Кварталу 95".

"Відвідуваність концертів зменшиться, закладів також. Я не вважаю у цьому якусь велику проблему. Війна все-таки…  Дуже цікаво, чи підуть вони на концерт "Кварталу". Журналістам пропоную зробити коридор і чекати: прийдуть чи ні. Моя версія - не прийдуть", - вважає Ігор.

"Всі концерти, наскільки я слідкую, мають таку благодійну складову. Трошки зменшиться ця складова. А що є меншим злом? Не знаю. Мені здається, що ТЦК має працювати трошки не так", - додав Кондратюк.

Ігор Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Облави ТЦК у жовтні 2024 року

11-12 жовтня в Києві та інших містах України представники ТЦК проводили масштабні перевірки документів у чоловіків, що підлягають військовій службі, в громадських місцях, таких як торгово-розважальні центри, спортзали та інші заклади.

Такі рейди викликали значний суспільний резонанс, особливо під час концерту гурту "Океан Ельзи" в Києві.

Військові та правоохоронні органи виправдовують дії ТЦК, підкреслюючи важливість регулярних перевірок для забезпечення мобілізації, оскільки на фронті відчувається нестача особового складу.

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ТЦКНовини шоу-бізнесуИгорь КондратюкМобілізація в УкраїніКонцерти