Кому в Украине платят больше всего: перечень вакансий

Наибольшую заработную плату в Украине получают программисты. А именно те, которые владеют языком программирования Magento, им платят 70 тыс. грн.

Об этом сообщают в статистике кадрового портала work.ua .

Где самые высокие зарплаты в Украине?

Согласно данным портала, самую высокую среднюю зарплату получают люди, которые работают в Киеве - 16,5 тыс. грн. В Днепре зарабатывают 14 тыс. грн, Запорожье – 12 тыс. грн, в Одессе - 14 тыс. грн. В Харькове средний заработок составляет 13 тыс. грн.

Так, по статистике в Украине больше всего зарабатывают: