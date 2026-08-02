Саратовський НПЗ горить після атаки дронів, аеродром Енгельса теж під ударом
Саратовську область в ніч на 2 серпня атакували дрони, загорівся аеропорт. Пожежа також спалахнула і в аеродромі Енгельса, которий також зазнав ударів БпЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Про дронову небезпеку пабліки почали писати приблизно о другій ночі. За годину вже розвповсюдилась інформація про наслідки атаки дронів.
На кадрах із Саратова, де спалахнув НПЗ, так і аеродрому Енгельса, помітно масштабний вогонь та товсті стовпи диму у небі, помітні навіть на великій відстані до них.
Губернатор регіону Роман Бусаргін підтвердив у своїй пресслужбі про наслідки ураження безпілотниками.
"Внаслідок атаки БПЛА є пошкодження цивільної інфраструктури у Саратові та Енгельсі. На місці працюють усі оперативні служби", - йдеться у повідомленні Бусаргіна.
Удари по енергосектору РФ
Як відомо, практика ударів українських дронів по енергоструктурі Росії ні для кого не є секретом. Саме це призвело до паливної кризи в країні-агресорці, а пальне для власних потреб Росії доводиться імпортувати.
Йдеться в першу чергу про бензин - наприклад, нещодавно Москва почала його купувати в Індії, куди сама не так давно продавала нафту.
Президент Володимир Зеленський повідомив напередодні, що РФ відновлює уражені НПЗ. Він заявив план дій, який би завадив окупантам знову мати стабільність в енергосекторі.