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Саратовський НПЗ горить після атаки дронів, аеродром Енгельса теж під ударом

05:37 02.08.2026 Нд
2 хв
Інциденти у Саратові та Енгельсі підтвердила місцева влада
aimg Юлія Маловічко
Саратовський НПЗ горить після атаки дронів, аеродром Енгельса теж під ударом Фото: працівник російської МНС (Gettu Images)
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Саратовську область в ніч на 2 серпня атакували дрони, загорівся аеропорт. Пожежа також спалахнула і в аеродромі Енгельса, которий також зазнав ударів БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Про дронову небезпеку пабліки почали писати приблизно о другій ночі. За годину вже розвповсюдилась інформація про наслідки атаки дронів.

На кадрах із Саратова, де спалахнув НПЗ, так і аеродрому Енгельса, помітно масштабний вогонь та товсті стовпи диму у небі, помітні навіть на великій відстані до них.

Губернатор регіону Роман Бусаргін підтвердив у своїй пресслужбі про наслідки ураження безпілотниками.

"Внаслідок атаки БПЛА є пошкодження цивільної інфраструктури у Саратові та Енгельсі. На місці працюють усі оперативні служби", - йдеться у повідомленні Бусаргіна.

Удари по енергосектору РФ

Як відомо, практика ударів українських дронів по енергоструктурі Росії ні для кого не є секретом. Саме це призвело до паливної кризи в країні-агресорці, а пальне для власних потреб Росії доводиться імпортувати.

Йдеться в першу чергу про бензин - наприклад, нещодавно Москва почала його купувати в Індії, куди сама не так давно продавала нафту.

Президент Володимир Зеленський повідомив напередодні, що РФ відновлює уражені НПЗ. Він заявив план дій, який би завадив окупантам знову мати стабільність в енергосекторі.

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