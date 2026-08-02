Саратовський НПЗ горить після атаки дронів, аеродром Енгельса теж під ударом

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Саратовську область в ніч на 2 серпня атакували дрони, загорівся аеропорт. Пожежа також спалахнула і в аеродромі Енгельса, которий також зазнав ударів БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Про дронову небезпеку пабліки почали писати приблизно о другій ночі. За годину вже розвповсюдилась інформація про наслідки атаки дронів. На кадрах із Саратова, де спалахнув НПЗ, так і аеродрому Енгельса, помітно масштабний вогонь та товсті стовпи диму у небі, помітні навіть на великій відстані до них. Губернатор регіону Роман Бусаргін підтвердив у своїй пресслужбі про наслідки ураження безпілотниками. "Внаслідок атаки БПЛА є пошкодження цивільної інфраструктури у Саратові та Енгельсі. На місці працюють усі оперативні служби", - йдеться у повідомленні Бусаргіна.