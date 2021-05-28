Средняя зарплата в Украине за год выросла почти на 30%

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2021 года составила 13 543 гривен. За последний год (по сравнению с апрелем прошлого года) зарплата выросла на 29,8% (на 3 113 гривен).

Самую большую зарплату получают в сферах "Информация и телекоммуникации" - 27 101 гривен, "Финансовая и страховая деятельность" - 23 557 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 6 979 гривен.

Самая высокая начисленная зарплата в апреле была в Киеве - 20 422 гривен, самая низкая - в Херсонской области - 10 647 гривен.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 19,7%.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная зарплата украинцев в 2021 году вырастет на 17,8%, реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.