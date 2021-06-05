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Кому в Україні платять найбільше: перелік вакансій

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Субота 05 червня 2021 16:20
Кому в Україні платять найбільше: перелік вакансій Фото: кому найбільше платять в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Найбільшу заробітну плату в Україні отримують програмісти. А саме ті, які володіють мовою програмування Magento, їм платять 70 тис. грн.

Про це повідомляють у статистиці кадрового порталу work.ua.

Де найвищі зарплати в Україні?

Згідно з даними порталу, найвищу середню зарплату отримують люди, які працюють у Києві - 16,5 тис. грн. У Дніпрі заробляють 14 тис. грн, Запоріжжі – 12 тис. грн, в Одесі - 14 тис. грн. В Харкові середній заробіток становить 13 тис. грн.

Так, за статистикою в Україні найбільше заробляють:

  • Magento-програміст 70 000 грн

  • C++ програміст 62 500 грн

  • Angular-розробник 60 000 грн

  • Програміст django 60 000 грн

  • Ruby on Rails програміст 60 000 грн

  • Програміст Java 55 000 грн

  • Net-програміст 55 000 грн

  • Python-програміст 51 000 грн.

Раніше ми повідомляли, що прожитковий мінімум в Україні може зрости більш ніж удвічі. Так, відповідний законопроєкт Верховна рада ухвалила цей в першому читанні.

Також відзначимо, що зарплати українців продовжують зростати у 2021 році. Середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2021 року склала 13 543 гривень.

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