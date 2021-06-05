Кому в Україні платять найбільше: перелік вакансій

Найбільшу заробітну плату в Україні отримують програмісти. А саме ті, які володіють мовою програмування Magento, їм платять 70 тис. грн.

Про це повідомляють у статистиці кадрового порталу work.ua .

Де найвищі зарплати в Україні?

Згідно з даними порталу, найвищу середню зарплату отримують люди, які працюють у Києві - 16,5 тис. грн. У Дніпрі заробляють 14 тис. грн, Запоріжжі – 12 тис. грн, в Одесі - 14 тис. грн. В Харкові середній заробіток становить 13 тис. грн.

Так, за статистикою в Україні найбільше заробляють: